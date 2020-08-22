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أخبار العالم

وسط احتجاجات على الانتخابات.. مسؤول أمريكي يزور روسيا لبحث ملف بيلاروس

السبت 22/أغسطس/2020 - 02:34 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
كشفت وكالة "رويترز" الإخبارية، أمس الجمعة، أن نائب وزير الخارجية الأمريكي ستيفن بيجون سيزور روسيا قريبا لمناقشة الوضع في بيلاروس، حيث تستمر الاحتجاجات على نتائج انتخابات الرئاسة.

ونقلت الوكالة عن مصادر قولها: "الإدارة الأمريكية تحاول إقناع روسيا بعدم التدخل أو عدم استخدام نفوذها لتشجيع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو على قمع أكثر شدة".

وبحسب المصادر فإن بيجون سيزور أيضا ليتوانيا، التي أعلنت عدم اعترافها بنتائج الانتخابات في بيلاروس، وحظرت على ألكسندر لوكاشينكو دخول أراضيها، ومنحت المأوى لمنافسته سفيتلانا تيخانوفسكايا.

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها لا تخطط للإعلان عن أي زيارة في الوقت الحالي.

يذكر أن الاحتجاجات على نتائج الانتخابات التي تم الإعلان عن فوز لوكاشينكو فيها، مستمرة منذ 9 أغسطس. وأعلنت الدول الغربية عدم الاعتراف بها.

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