بأمر الرئيس.. القصة الكاملة لعلاج محمود العشري المصاب بالسمنة المفرطة: فعلا نعم الأب

قال محمود سمير العشري الشاب المصاب بالسمنة المفرطة والذي تجاوز وزنه ٢٥٧ كيلو جرام أن استجابة رئيس الجمهورية لعلاجه على نفقة الدوله توفيق من دعوات كثيرة توجه بها إلى الله عز وجل كونه فعلا نعم الأب لنا فقد استجاب لنداءي عقب سلسلة من الدعوات الكثيرة الي الله عز وجل ليلا ونهارا في كل صلواتي " .





وتابع بقوله " بتمني من الله شفاءي وان يحقق الله حلمي بأن أكون قادر علي المشي .. كي اكتسب قوتي بالحلال وبتمني أن يكون لي وظيفه ميري تكفل الامان لأبنائي في حياتهم مستقبلا".





كما أعربت "ايه" زوجه الشاب بقولها " ربنا انعم علينا ب٣ اطفال طوال فترات حياتنا زوجيه وسعادتي بإخلاصنا في دعوات الي الله واستجابه رئيس الجمهورية ويارب ربنا يعوض صبرنا خير وزوجي يبقي صحته كويسه ".





وأضافت بقولها " توجهنا لمستشفيات عديده منها جامعه المنصوره ورفضت علاج زوجي خشيه تعرض حياته للخطر الموت في ظل إجراء فحوصات طبية وتحاليل ولكنها جاءت دون جدوي لعدم اجراء عمليات جراحيه بسبب السمنه المفرطه".





من جانبها قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بسرعة علاج محمود سمير يبلغ من العمر ٣٥ عامًا، من مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، بعد مناشدته للتدخل بعلاجه، حيث يعاني من السمنة المفرطة، و بعض الجلطات بالسقاين وأطراف جسده لعدم قدرته على الحركة بسبب وزنه الزائد، حيث يبلغ وزنه ٢٥٧ كيلو جرامًا ولا يستطيع الحركة.



