في أول حوار مع وسيلة إعلام عربية.. جون بولتون يكشف عن رأيه في خطة السلام الأمريكية ومصير القضية الفلسطينية

كشف مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، جون بولتون، عن رأيه في خطة السلام التي رسمها جاريد كوشنير صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدًا أن مصيرها الفشل ولن تصب في مصلحة الشعب الفلسطيني.

وأضاف حوار أجراه معه صدى البلد لأول مرة في مصر ومع وسيلة إعلام عربية: "خطة السلام التي رسمها صهر ترامب، جاريد كوشنر، لن تتحقق أبدًا، قائلًا: "لقد قلت لسنوات عديدة إن حل الدولتين سيفشل ولقد اقترحت حل التسوية من خلال وجود 3 دول وأعرف أنه اقتراح لم يلقى قبولًا".





وأضاف: "لكني اقترح ربط المناطق الفلسطينية بدول اقتصادية قوية، ووجود دولة فلسطين بشكل منفصل لن يخلق اقتصادًا قويًا ويمكن للأردن أن يضم بعض الأراضي والمناطق بالضفة الغربية وإخضاعها لسيادته وهو ما كان عليه الأمر قبل حرب 1967".





واستطرد: "ويمكن ضم قطاع غزة مع مصر.. أعرف أن هذا اقتراحًا مرفوضًا من جانب مصر لكن بصراحة ومع الأخذ في الاعتبار مصلحة المواطن الفلسطيني العادي، إذا أمكن للاقتصاد المصري أن ينتعش سيؤثر هذا بشكل إيجابي على الشعب الفلسطيني".





وأشار إلى أن هذا المقترح سيعزز في النهاية الأمن والاقتصاد داخل مصر وهو ما سيصب في مصلحتها ومصلحة جميع الأطراف في الشرق الأوسط والولايات المتحدة.



