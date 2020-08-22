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رياضة

16 مليون جنيه.. الزمالك يصرف مستحقات اللاعبين لتحفيزهم قبل لقاء الأهلي

السبت 22/أغسطس/2020 - 03:41 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
أكد طارق يحيي أن مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك قرر صرف 16 مليون جنية مستحقات لاعبين لتحفيذهم قبل لقاء الأهلي، في إطار الجولة الـ21 من منافسات بطولة الدوري العام، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على أرضية ستاد "القاهرة" الدولي.

وتابع طارق يحيى، عبر قناة الزمالك، أنه بذلك يتبقى للاعبى الفريق الأبيض نسبة المشاركة وهى عبارة عن نسبة الـ 25% من عقودهم.

يذكر ان لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة وجيه أحمد اعلنت عن أسماء طاقم التحكيم الكرواتي المكلف بإدارة مباراة الزمالك والأهلي وهو ايڤان بيبك.

ويخشي مسئولي القلعة الحمراء من تعرض الفريق لخسارة جديدة في مواجهات الديربي خاصة أن أخر مباراة تمت إقامتها كانت في العاصمة الإماراتية أبوظبي وشهدت فوز أبناء القلعة البيضاء وبعدها أنسحب الزمالك من مباراة إستاد القاهرة.

ويدخل الأهلي قمة اليوم وهو متصدرا لجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 56 نقطة، بينما يأتي الزمالك ثالثا بالتساوي مع بيراميدز مؤقتا برصيد 39 نقطة.
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