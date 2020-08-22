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مرأة

فوائد لا تتوقعها لتناول الفلفل الحار

السبت 22/أغسطس/2020 - 06:02 ص
صدى البلد
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رنا عصمت

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية ، عبر صفحتها الشخصية عبر الفيسبوك، فوائد الفلفل الحار لاحتوائه على كميات عالية من فيتامين C ، ومركب بيتا كاروتين الذي يتحول في الجسم الى فيتامين A وفيتامينات B ، الحديد، المغنيسيوم، والبوتاسيوم.

فوائد الفلفل الحار :

١ يحارب الامراض السرطانية

٢يخفض خطر الاصابة بأمراض الاوعية الدموية: لانه يخفّض من مستوى الكوليسترول ومركب الدهنيات الثلاثية في الدم وكذلك من تجمّع الصفائح.

٣ يخفض أعراض الصداع النصفى : لأنه يكبح المركب العصبي المسؤول عن الشعور بالألم. أبحاث أخرى تدرس دور مركب capsaicin كمخدر فعّال للاسنان.

٤ يقلل من احتقان الجيوب الانفية والتهاباتها

٥ينظف الرئتين من اضرار التدخين


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