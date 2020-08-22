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منوعات

انتشار صور لجثة مغطاة بالشمسيات داخل متجر شهير تثير الغضب

السبت 22/أغسطس/2020 - 04:35 ص
جثة مغطاة بالشمسيات
جثة مغطاة بالشمسيات
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عزة عاطف
تعرض مدير مبيعات متجر شهير في البرازيل لنوبة قلبية مفاجئة توفى على إثرها ووقع على الأرض كجثة هامدة، وبدلًا من استدعاء سيارة إسعاف وإغلاق المتجر على الفور.

استمر الموظفون الآخرون بالعمل، واكتفوا بتغطية جثة الرجل المسكين بالمظلات الشمسية وعدد من الصناديق الكرتونية حتى انتهاء العمل.
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سقط العامل المسكين «مانويل مويسيس كافالكانتي» 59 عامًا على الأرض بعد تعرضه لأزمة قلبية في متجر كارفور برازيل في ريسيفي.

وبدلًا من تقديم الإسعافات الأولية واستدعاء سيارة إسعاف لم يتم إنقاذه وتم تغطية جثته بتلك الطريقة الغير آدمية.

تداول رواد مواقع التواصل الصور التي أثارت غضبًا شديدًا على مستوى العالم، مما اضطر الشركة - التي تعد واحدة من أكبر سلاسل البيع بالتجزئة في البلاد - إلى الاعتذار بعد انتشار صور الحادث.

واعترف بيان من الشركة أن الإجراء الذي تم اتخاذه كان "غير محترم"، لكنه أصر على أن الموظفين "اتبعوا إرشادات تفيد بعدم نقل الجثة من مكانها".

 وقال بيان رسمي: "كارفور يعتذر عن الإسعاف غير الملائم للسيد مويسيس كافالكانتي، ضحية نوبة قلبية في متجر ريسيفي".
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انتشار صور لجثة مغطاة بالشمسيات داخل متجر شهير تثير الغضب

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