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فن

من يومي هتجنن وأمثل.. رانيا محمود ياسين تتذكر بدايتها مع التمثيل

السبت 22/أغسطس/2020 - 04:35 ص
رانيا محمود ياسين
رانيا محمود ياسين
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ميرنا محمود
استعادت الفنان رانيا محمود ياسين  ذكرياتها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت رانيا صورة من فيلم رحلة الشقاء و كتبت معلقة "اول شوت سينمائي لي في فيلم رحله الشقاء والحب من يومي هتجنن علشان امثل

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يُذكر أن رانيا محمود ياسين شارك في السباق الرمضاني في  مسلسل فالنتينو أمام الزعيم عادل إمام والذي عرض في السباق الرمضاني 2020.

مسلسل "فلانتينو" بطولة الفنان عادل إمام، داليا البحيرى، دلال عبد العزيز، عمرو وهبة، رانيا محمود ياسين، هدى المفتى، سليمان عيد، حمدى الميرغنى، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامى إمام.
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حبايبي واصحابي وحشوني ❤️

A post shared by Hala Sedki (@halasedkiofficial) on

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