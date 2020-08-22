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رياضة

مصطفي يونس: طول عمري بحب الزمالك

السبت 22/أغسطس/2020 - 04:08 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
كشف مصطفي يونس لاعب الأهلي السابق، عن حبه لنادي الزمالك ودعمه له، حيث يرى أن مصطفى فتحي هو أخطر من لعب أمام القلعة الحمراء في التاريخ.

وقال مصطفى يونس في تصريحات عبر قناة "ام بي سي مصر" لبرنامج "العيب": "مصطفى فتحي هو أخطر لاعب واجه الأهلي على مدار التاريخ".

وتابع: "عندما كنت أراه في الملعب أقول لأولادي نحن سننهزم وهو لاعب مميز ويصنع الفارق مع الزمالك".

وأكمل: "ولكن الآن هناك فرجاني ساسي رمانة الميزان وعندما يكون في حالته يصنع الفارق مع الزمالك، وأيضًا هناك خطورة من الكرات العرضية في ظل وجود مصطفى محمد".

وبسؤاله عن حقيقة انتمائه للزمالك، أوضح: "الله فوق والنادي الأهلي ولكني أحب الزمالك وأيضًا أعشق الإسماعيلي".

ويدخل الأهلي قمة اليوم وهو متصدرا لجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 56 نقطة، بينما يأتي الزمالك ثالثا بالتساوي مع بيراميدز مؤقتا برصيد 39 نقطة.
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