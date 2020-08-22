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رياضة

مواعيد مباريات اليوم السبت 22 - 8 -2020 والقنوات الناقلة

السبت 22/أغسطس/2020 - 05:02 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
تنطلق اليوم السبت 22 - 8 - 2020، عدد من المواجهات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ومباراة ليفربول الودية.

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم

طلائع الجيش ضد  طنطا – الرابعة عصرا

الجونة ضد  نادى مصر – الرابعة عصرا

المصرى ضد  مصر المقاصة – السادسة والنصف مساء – على قناة أون تايم سبورت

الزمالك ضد  الأهلى – التاسعة مساء – على قناة أون تايم سبورت

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم

ديجون ضد  أنجيه – الخامسة مساء - على قناة beIN Sports HD 5

ليل ضد  رين – التاسعة مساء – على قناة beIN Sports HD 5

مباراة ودية 

ليفروبل ضد شتوتجارت السادسة مساء 
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