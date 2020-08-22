مواعيد مباريات اليوم السبت 22 - 8 -2020 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم السبت 22 - 8 - 2020، عدد من المواجهات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ومباراة ليفربول الودية.
مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم
طلائع الجيش ضد طنطا – الرابعة عصرا
الجونة ضد نادى مصر – الرابعة عصرا
المصرى ضد مصر المقاصة – السادسة والنصف مساء – على قناة أون تايم سبورت
الزمالك ضد الأهلى – التاسعة مساء – على قناة أون تايم سبورت
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم
ديجون ضد أنجيه – الخامسة مساء - على قناة beIN Sports HD 5
ليل ضد رين – التاسعة مساء – على قناة beIN Sports HD 5
مباراة ودية
ليفروبل ضد شتوتجارت السادسة مساء