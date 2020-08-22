مواعيد مباريات اليوم السبت 22 - 8 -2020 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم السبت 22 - 8 - 2020، عدد من المواجهات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ومباراة ليفربول الودية.





مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم





طلائع الجيش ضد طنطا – الرابعة عصرا





الجونة ضد نادى مصر – الرابعة عصرا





المصرى ضد مصر المقاصة – السادسة والنصف مساء – على قناة أون تايم سبورت





الزمالك ضد الأهلى – التاسعة مساء – على قناة أون تايم سبورت





مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم





ديجون ضد أنجيه – الخامسة مساء - على قناة beIN Sports HD 5





ليل ضد رين – التاسعة مساء – على قناة beIN Sports HD 5





مباراة ودية





ليفروبل ضد شتوتجارت السادسة مساء