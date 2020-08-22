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أخبار العالم

ضاحي خلفان: الأتراك إذا دخلوا دولة ذبحوها وجعلوا أعزة أهلها أذلاء

السبت 22/أغسطس/2020 - 04:59 ص
ضاحي خلفان
ضاحي خلفان
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ميرنا محمود
نشر ضاحي خلفان نائب رئيس الشرطة والأمن العام السابق في دبي تغريدة ، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر .

وكتب ضاحى خلفان  قائلا: الاتراك اذا دخلوا دولة ذبحوها وجعلوا اعزة اهلها اذلاء

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وجاء في بيان مشترك صدر عن الدول الثلاث، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "تحدثوا اليوم واتفقوا على التطبيع الكامل للعلاقات بين إسرائيل ودولة الإمارات".

ووصف البيان الاتفاق بأنه "اختراق دبلوماسي تاريخي"، وأكد أنه سيسهم في "تعزيز السلام في منطقة الشرق الأوسط وهو دليل على نجاح الدبلوماسية الجريئة ورؤية القادة الثلاثة وشجاعة كل من الإمارات وإسرائيل في عزمهما على رسم مسار جديد سيتيح تحرير الإمكانات العظيمة في المنطقة
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