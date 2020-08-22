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فن

عمرو دياب يحيي حفل الساحل الشمالي بـ العلمين الجديدة

السبت 22/أغسطس/2020 - 04:59 ص
عمرو دياب
عمرو دياب
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نبيل العدوى

كعادته كل عام يحرص الهضبة عمرو دياب على تقديم حفله السنوي بالساحل الشمالي، وحفلته الأولى لهذا العام من المنتظر أن تكون فى مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي.

الحفل مقرر له يوم 28 أغسطس الجاري، حيث أعلنت شركة تذكرتى عن تنظيم الحفل الأول للهضبة لهذا العام، في المنطقة الترفيهية بمدينة العلمين الجديدة.


عمرو دياب يشارك مع شبكة نتفليكس في مسلسل جديد يتم تصويره مع نهاية العام الجاري.

وقال النجم العالمي عمرو دياب : "أنا سعيد جدًا بالتعاون مع نتفليكس في هذا العمل الفني الجديد، فأنا من أشد المؤمنين بأن الفن لغة عالمية، وقد استطعنا من خلال الموسيقى أن نبني جسورًا من التواصل والمحبة مع العديد من الثقافات المختلفة والمتنوعة، والآن وبهذا العمل الدرامي أنا متحمس جدًا مع نتفليكس أن نصل من خلال هذا العمل الدرامي إلى أكثر من ١٩٣ مليون متابع في أكثر من ١٩٠ دولة حول العالم للاستمتاع بمحتوى فني جديد صنع في مصر ويستمتع به العالم بأكمله".

عمرو دياب قدم خلال مسيرته 4 أفلام سينمائية وهي على الترتيب، السجينتان، العفاريت، آيس كريم في جليم، وضحك ولعب وجد ولعب، فضلا عن عدد من المشاركات الأخرى بالتلفزيون، وينتظر أن يحصل عمله المقبل مع شبكة نتفليكس على نسب مشاهدة قياسية، من المتوقع أن يبدأ تصوير العمل الفني الجديد مطلع العام المقبل.


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