بعد تكليفات الرئيس.. الصحة تكشف تفاصيل علاج مريض السمنة المفرطة على نفقة الدولة

قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، إن هناك توجيه رئاسي من الرئيس عبد الفتاح السيسي للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة لعلاج المواطن محمود مريض السمنة المفرطة على نفقة الدولة.
وأضاف "مجاهد" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة مساء المذاع على القناة الأولى، أن وزيرة الصحة تواصلت مع زوجة محمود لابلاغها بالذهاب الي مستشفي دار الشفاء لبدء الكشف وعمل الإجراءات الطبية الازمة وإجراء عملية جراحية لزوجها من قبل اساتذة كبار، بعد تكليف من رئيس الجمهورية .
واوضح المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه تم توفير سيارة إسعاف لمريض السمنة محمود لتسهيل له الحركة، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق بين وزيرة الصحة والفريق الطبي المكلف بعلاج محمود.
وأشار إلى أن تكليفات الرئيس السيسي واضحة بتلقي كامل الرعاية الطبية على نفقة الدولة من قبل اساتذة واطباء متخصصون، لافتًا إلى أن وزارة الصحة تنفذ كافة الإجراءات الصحية اللازمة لتجهيز محمود العملية ليمارس حياته بشكل طبيعي.