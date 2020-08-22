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أخبار العالم

ضاحي خلفان: إيران ليست قضية سنة وشيعة ولكنها قضية عرب وفرس

السبت 22/أغسطس/2020 - 06:08 ص
ضاحي خلفان
ضاحي خلفان
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ميرنا محمود
نشر ضاحي خلفان نائب رئيس الشرطة والأمن العام السابق في دبي تغريدات جديدة  تعليقا علي قضية ايران ، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر .

وكتب ضاحى خلفان  قائلا:قضية ايران ليست قضية سنة وشيعة..ولكنها قضية عرب وفرس..والشاهد العراق..والا العرب الذين يقتلون من العراق من الشيعة ونفس المذهب..لمن بس لانهم عرب تغتالهم يد ايران.

اقر ايضا :
و غرد ايضا : دول الخليج العربي مش مع اسرائيل..لو مع الشيطان عليها ان تتحالف في سبيل التصدي للمشروع الفارسي في الوطن العربي..لأن ايران الملالي مشروع لخائن مزروع كحسن وعبد الملك وآخرين.  

و تابع : كانت ايران قبل اربعين سنة تتحدث عن تصدير الثورة وكان البعض يستهزئ بما تقول ...وفعلا صدرت لنا الحوثي وحسن نصر الله..وغيرهم .واصبحوا شرا مستطيرا في الوطن العربي



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