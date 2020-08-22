ضاحي خلفان: إيران ليست قضية سنة وشيعة ولكنها قضية عرب وفرس

نشر ضاحي خلفان نائب رئيس الشرطة والأمن العام السابق في دبي تغريدات جديدة تعليقا علي قضية ايران ، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر .





وكتب ضاحى خلفان قائلا:قضية ايران ليست قضية سنة وشيعة..ولكنها قضية عرب وفرس..والشاهد العراق..والا العرب الذين يقتلون من العراق من الشيعة ونفس المذهب..لمن بس لانهم عرب تغتالهم يد ايران.





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و غرد ايضا : دول الخليج العربي مش مع اسرائيل..لو مع الشيطان عليها ان تتحالف في سبيل التصدي للمشروع الفارسي في الوطن العربي..لأن ايران الملالي مشروع لخائن مزروع كحسن وعبد الملك وآخرين.





و تابع : كانت ايران قبل اربعين سنة تتحدث عن تصدير الثورة وكان البعض يستهزئ بما تقول ...وفعلا صدرت لنا الحوثي وحسن نصر الله..وغيرهم .واصبحوا شرا مستطيرا في الوطن العربي













كانت ايران قبل اربعين سنة تتحدث عن تصدير الثورة وكان البعض يستهزئ بما تقول ...وفعلا صدرت لنا الحوثي وحسن نصر الله..وغيرهم .واصبحوا شرا مستطيرا في الوطن العربي — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 22, 2020

قضية ايران ليست قضية سنة وشيعة..ولكنها قضية عرب وفرس..والشاهد العراق..والا العرب الذين يقتلون من العراق من الشيعة ونفس المذهب..لمن بس لانهم عرب تغتالهم يد ايران — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 22, 2020