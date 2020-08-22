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أخبار العالم

ترامب: فرز أصوات انتخابات الرئاسة قد يطول إلى الأبد

السبت 22/أغسطس/2020 - 06:06 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن  تحديد نتائج الانتخابات الرئاسية التي ستجري في 3 نوفمبر قد يستغرق أسابيع وربّما شهورًا، أو للأبد.

وتوقع الرئيس الأمريكي أن يتأخر الإعلان التقليدي عن النتيجة ليلة الانتخابات، وذلك وسط مخاوف من أن الاقتراع البريدي قد يربك مكاتب البريد ولجان الانتخابات المحلية.

زأثار احتمال الفرز البطيء لتدفّق 50 مليون صوت متوقّع عبر البريد بسبب تفشّي فيروس كورونا مخاوف من حدوث اضطرابات سياسية واعتراضات قانونية قد تؤدّي إلى تأخير إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية والكونجرس.

وزعم ترامب، الذي تظهر استطلاعات الرأي تخلفه أمام منافسه جو بايدن، أن الديومقراطيين كانوا يروّجون للتصويت عبر البريد بهدف التلاعب بالنتائج.

وقال "لسنا مستعدّين لفرز 51 مليون بطاقة اقتراع. سيشكّل هذا إحراجًا هائلًا للبلاد"، مضيفًا أنّها "مشكلة خطيرة للغاية للديموقراطية".

واعتبر مسؤول أمريكي كبير عن أمن الانتخابات أن أكبر مخاوفه هو حصول تدخل خارجي خلال فرز محتمل للأصوات في اليوم التالي للانتخابات الرئاسية.
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