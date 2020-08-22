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رياضة

أخبار الرياضة.. كواليس مشادة رمضان صبحي ونادر شوقي.. والأهلي يستفز الزمالك بسبب الأتوبيس

السبت 22/أغسطس/2020 - 08:09 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، السبت، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :


- كشف مصطفي يونس لاعب الأهلي السابق، عن حبه لنادي الزمالك ودعمه له، حيث يرى أن مصطفى فتحي هو أخطر من لعب أمام القلعة الحمراء في التاريخ.


كشف الإعلامي إسلام صادق، أن هناك مشادة حدثت بين نادر شوقي، وكيل اللاعبين، ورمضان صبحي، لاعب هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، خلال الفترة الماضية.


- توقع أحمد حسام "ميدو" نجم الزمالك السابق، نتيجة مباراة القمة 120 بين الأهلي ومضيفه القلعة البيضاء قبل أنطلاق الصافرة مساء اليوم في إطار الجولة الـ21 من منافسات بطولة الدوري العام، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على أرضية ستاد "القاهرة" الدولي.


- سخرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي من نادي الزمالك وذلك قبل لقاء القمة المنتظر غدا والمقرر إقامته على أرضية استاد القاهرة الدولي.


- حضر مؤمن زكريا نجم الأهلي مسرحية "علاء الدين" بطولة الفنان أحمد عز، قبل أن يستدعي الأخير نجم القلعة الحمراء على المسرح ليتلقي تحية الجمهور الحاضر.
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