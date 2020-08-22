أخبار الرياضة.. كواليس مشادة رمضان صبحي ونادر شوقي.. والأهلي يستفز الزمالك بسبب الأتوبيس





- كشف مصطفي يونس لاعب الأهلي السابق، عن حبه لنادي الزمالك ودعمه له، حيث يرى أن مصطفى فتحي هو أخطر من لعب أمام القلعة الحمراء في التاريخ.









كشف الإعلامي إسلام صادق، أن هناك مشادة حدثت بين نادر شوقي، وكيل اللاعبين، و رمضان صبحي ، لاعب هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، خلال الفترة الماضية.









- توقع أحمد حسام "ميدو" نجم الزمالك السابق، نتيجة مباراة القمة 120 بين الأهلي ومضيفه القلعة البيضاء قبل أنطلاق الصافرة مساء اليوم في إطار الجولة الـ21 من منافسات بطولة الدوري العام، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على أرضية ستاد "القاهرة" الدولي.









- سخرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي من نادي الزمالك وذلك قبل لقاء القمة المنتظر غدا والمقرر إقامته على أرضية استاد القاهرة الدولي.









- حضر مؤمن زكريا نجم الأهلي مسرحية "علاء الدين" بطولة الفنان أحمد عز، قبل أن يستدعي الأخير نجم القلعة الحمراء على المسرح ليتلقي تحية الجمهور الحاضر.