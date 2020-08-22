AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أخبار الفن.. النجوم في مطعم بيومي فؤاد.. محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاد ملك المغرب على طريقته

السبت 22/أغسطس/2020 - 06:35 ص
محمد رمضان
محمد رمضان
Advertisements
نبيل العدوى
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالفنانين والمشاهير على مدار الساعات القليلة الماضية، نستعرض لكم أبرزها من خلال التقرير الآتي:


احتفل حمدى المرغنى بافتتاح مطعم بيومي فؤاد، عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "انستجرام".

استعادت الفنانة ياسمين رئيس ذكرياتها من البرتغال وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

احتفل الفنان محمد رمضان جمهوره بعيد ميلاد ملك المغرب "محمد السادس" عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

نشر الفنان أحمد مجدي صورة جديدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محظوظة إننا اشتغلنا مع بعض.. يسرا تهنئ بيومي فؤاد بعيد ميلاده.. شاهد

أصل الجدعنة .. كريم الحسينى يهنئ بيومي فؤاد بعيد ميلاده

موجز السوشيال.. يسرا تهنئ بيومي فؤاد بعيد ميلاده.. ونبيل الحلفاوي: كان نفسي أمثل مع محمود مرسي

القلب الطيب.. رحاب الجمل تهنئ بيومي فؤاد بعيد ميلاده

فرحة العمر .. ويزو تسترجع ذكريات حفل زفافها .. شاهد

بالجلابية.. محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاد ملك المغرب

ترشيحاتنا

هل يجوز صلاة الفجر مقدمًا للضرورة؟.. فيديو

الطالب ضحية التنمر.. التربية الرياضية: أحمد عمر لديه مشكلة في الفكين

مشاهد تعرض لأول مرة من عملية اغتيال النائب العام هشام بركات.. فيديو

القمة 120.. تشكيل الأهلي والزمالك المتوقع قبل مباراة اليوم

فستان قصير.. زوجة ماجد المصري تبهر جمهورها بأنوثتها

مصروفات الجامعات الأهلية الجديدة| الطب بـ 105 آلاف جنيه وعلوم التمريض 31 ألفا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماسك النشا.. لتوحيد وتفتيح البشرة

ترامب يعتدي على صغار الدببة.. صفقة أمريكية خطيرة تهدد البيئة

طريقة تحضير التومية فى المنزل