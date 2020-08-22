أخبار الفن.. النجوم في مطعم بيومي فؤاد.. محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاد ملك المغرب على طريقته

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالفنانين والمشاهير على مدار الساعات القليلة الماضية، نستعرض لكم أبرزها من خلال التقرير الآتي:
احتفل حمدى المرغنى بافتتاح مطعم بيومي فؤاد، عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "انستجرام".
استعادت الفنانة ياسمين رئيس ذكرياتها من البرتغال وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".
احتفل الفنان محمد رمضان جمهوره بعيد ميلاد ملك المغرب "محمد السادس" عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.
نشر الفنان أحمد مجدي صورة جديدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام.