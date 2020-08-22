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أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي يعلن عن قصف عدة مواقع في جنوب قطاع غزة

السبت 22/أغسطس/2020 - 06:34 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل، قصف عدة مواقع في جنوبي قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، افيخاي ادرعي عبر تويتر: "قصفت دبابات جيش الدفاع قبل قليل مواقع عسكرية تابعة لمنظمة حماس الإرهابية في جنوب قطاع غزة ردا على إطلاق القذيفة الصاروخية من القطاع نحو الأراضي الإسرائيلية الليلة الماضية".

وقصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية، مساء الخميس وصباح الجمعة، مواقع عسكرية تابعة لحركة حماس جنوب قطاع غزة، ردًا على إطلاق البالونات المفخخة من القطاع، وإطلاق صاروخين.

وقالت مصادر محلية، إن الطائرات الإسرائيلية، قصفت موقعا لحركة حماس غرب خان يونس جنوب قطاع غزة، فيما قصفت أرضًا زراعية في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع..

وتشهد الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل توترات أمنية ملحوظة خلال الأسابيع الأخيرة وسط مساع مصرية للحفاظ على التهدئة بين الجانبين.

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