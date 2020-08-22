موجز السوشيال ميديا.. تامر حسني يكشف تفاصيل حالة والده الصحية.. محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاد ملك المغرب.. وياسمين رئيس تستعيد ذكرياتها في البرتغال

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرض أبرزها في السطور التالية..





احتفلت الفنانة إسراء عبد الفتاح،بعيد ميلادها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام ".





احتفل الفنان محمد رمضان جمهوره بعيد ميلاد ملك المغرب "محمد السادس" عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





طمأن الفنان تامر حسني جمهوره علي صحة والده بعد تداول صورة له وهو يرقد على سرير أحد المستشفيات.





استعادت الفنانة ياسمين رئيس ذكرياتها من البرتغال وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".





احتفلت نجمة مسرح مصر ويزو، بطاقم عمل مسرحية "صباحية مباركة " عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".



