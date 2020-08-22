أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 22 أغسطس 2020

تنشر “صدى البلد ” أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم، في سوق العبور لتجارة الجملة وخاصة مع طرح محاصيل العروة الجديدة.

وسجل الليمون البلدي سعرا يتراوح ما بين 3 إلى 7 جنيهات للكيلو، فيما تراوح سعر كيلو الطماطم من 1.75 إلى 3.5 جنيه.





وبلغ كيلو البطاطس من 2 إلى 3.5 جنيه والبصل من 2.5 إلى 3.5 جنيه، والكوسة من 3 إلى 5.50 جنيه.



وتراوح سعر كيلو الفاصوليا من 11 إلى 17 جنيها، والفلفل الرومي البلدي من 2 إلى 4 جنيه وكيلو الفلفل الرومي الصوب 4 جنيهات، والفلفل الحامي البلدي من 1.50 إلى 3.50 جنيهات.





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وسجل سعر كيلو الخيار البلدى من 3 إلى 5 جنيهات، والخيار الصوب من 3.50لـ6 جنيه، والملوخية من 2 إلى 3 جنيهات والبامية بسعر 17 جنيها.