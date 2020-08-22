أسعار الدواجن والبيض اليوم السيت 22 أغسطس 2020

ينشر " صدى البلد " أسعار الدواجن اليوم وفقا للبورصة الدواجن ، ووفقا لما أعلنت شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة.

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم داخل بورصة الدواجن الرئيسية 17 إلى 20 جنيها للكيلو، وتراوح لحم أمهات الدواجن البيضاء ما بين 16 و17 جنيها.

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سعر الكتكوت الأبيض اليوم



وتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 6.5جنيهات إلى 9.50 جنيهات، وسجل الكتكوت "ساسو" نحو 2.6 جنيه والكتكوت البلدي نحو 2.2 جنيه.



سعر البيض فى البورصة اليوم