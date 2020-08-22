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اقتصاد

أسعار الدواجن والبيض اليوم السيت 22 أغسطس 2020

السبت 22/أغسطس/2020 - 10:38 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم

ينشر " صدى البلد "  أسعار الدواجن اليوم وفقا للبورصة الدواجن ، ووفقا لما أعلنت شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة. 

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم داخل بورصة الدواجن الرئيسية  17 إلى 20 جنيها للكيلو، وتراوح لحم أمهات الدواجن البيضاء ما بين 16 و17 جنيها.

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سعر الكتكوت الأبيض اليوم 

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 6.5جنيهات إلى 9.50 جنيهات، وسجل الكتكوت "ساسو" نحو 2.6 جنيه والكتكوت البلدي نحو 2.2 جنيه.

سعر البيض فى البورصة اليوم

وسجل البيض الأبيض والبيض الأحمر سعرًا يتراوح ما بين 23 و25 جنيها للكرتونة، وسجل لحم الأرانب سعرًا يتراوح ما بين 36 لـ 38 جنيهًا، بينما سجلت أسعار البط المسكوفي والمولر "عمر يوم" سعر 10.5 و12 جنيها.
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