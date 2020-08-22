حدث ليلا.. الجيش الإسرائيلي يعلن قصف عدة مواقع في جنوب غزة.. و«القمة 120» تشكيل الأهلي والزمالك المتوقع قبل مباراة اليوم

نشر موقع "صدى البلد"، عددا من الأخبار المهمة على مدار الساعات القليلة الماضية نستعرضها على النحو التالي..





بعد قرار فتح الحدائق والمتنزهات.. برلماني يحذر من خطورة الموجة الثانية المحتملة

علّق النائب حسني حافظ، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، على قرار افتتاح الحدائق التابعة لوزارة الزراعة يوم الإثنين القادم والتي تشمل حديقة الحيوان بالجيزة ، وحديقة الأورمان ، وحديقة الأسماك، قائلًا:"كورونا مازالت موجودة ولازم كل فرد يخاف على نفسه وأسرته لأن في مصر لسا مسجلناش صفر حالات ومن الممكن أن يكون في موجه تانية مع قرب فصل الشتاء".

الجيش الإسرائيلي يعلن عن قصف عدة مواقع في جنوب قطاع غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل، قصف عدة مواقع في جنوبي قطاع غزة.





القمة 120.. تشكيل الأهلي والزمالك المتوقع قبل مباراة اليوم

تحل كتيبة الأهلي، ضيفًا، على الزمالك، مساء اليوم السبت، في إطار الجولة الـ21 من منافسات بطولة الدوري العام، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على أرضية ستاد "القاهرة" الدولي.

هل يجوز صلاة الفجر مقدمًا للضرورة؟.. فيديو

"هل يجوز صلاة الفجر مقدمًا للضرورة، علمًا أن ابني يسافر قبل الفجر لكليته ويعود قبل الشروق بفترة؟" سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، عبر فيديو مسجل على قناتها الرسمية بموقع «يوتيوب».

تعرف علي مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم السبت

لو مسافر بالقطار، نعرض لك مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم السبت الموافق ٢٢ /٨ /2020.

أرقام بالملايين ونهاية قريبة للسولار.. النقل العام بالقاهرة تنتقل للعالمية في 6 سنوات.. صور

طفرة غير مسبوقة شهدتها هيئة النقل العام بالقاهرة خلال الـ 6 سنوات الماضية خاصة مع بداية عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تلك الأشباح التي كانت تغطى بدخانها على سماء العاصمة أصبحت تعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء لتعلن تحول سماء العاصمة تدريجيا إلى مرآة نظيفة مع أفضل خدمة للمواطن في العاصمة.

يعمل في التحكيم بفضل والده.. من هو الكرواتي حكم مباراة الأهلي والزمالك؟

تحل كتيبة الأهلي، ضيفًا، على الزمالك، مساء اليوم السبت، في إطار الجولة الـ21 من منافسات بطولة الدوري العام، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على أرضية ستاد "القاهرة" الدولي.

القمة 120.. الأهلي يسعى لإحكام قبضته على الصدارة والزمالك يدخل بمعنويات مرتفعة

تحل كتيبة الأهلي، ضيفًا، على الزمالك، مساء اليوم السبت، في إطار الجولة الـ21 من منافسات بطولة الدوري العام، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على أرضية ستاد "القاهرة" الدولي.