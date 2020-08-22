بعد غد.. صرف بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين

أعلن محمد شبانة، الأمين العام لنقابة الصحفيين، أنه سيتم صرف بدل التدريب والتكنولوجيا بداية من بعد ظهر الاثنين المقبل للزملاء بالصحف الحزبية والمستقلة والخاصة.







