بعد غد.. صرف بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين

أعلن محمد شبانة، الأمين العام لنقابة الصحفيين، أنه سيتم صرف بدل التدريب والتكنولوجيا بداية من بعد ظهر الاثنين المقبل للزملاء بالصحف الحزبية والمستقلة والخاصة.
كما أعلن شبانة، عن شفاء الزميل حسين الزناتى، مشيرا إلى أنه سيتسلم مهام أمين الصندوق بالنقابة من جديد بداية من الأسبوع المقبل، حيث تتوفر سيولة تزيد عن عشرين مليون جنيه بعد صرف المعاشات لشهر أغسطس (أكثر من ثلاثة ملايين ونصف المليون جنيه)، وكذلك المرتبات والالتزامات الشهرية للتشغيل ومصروفات العلاج (وتزيد عن مليونى جنيه)، والقسط الخاص بأرض مدينة السادس من أكتوبر (ويزيد على أربعة مليون ونصف المليون جنيه).