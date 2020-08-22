إسرائيل تجدد قصف غزة وحماس تهدد بالحرب.. تفاصيل

استهدفت دبابات جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، عدة نقاط مراقبة تابعة لحركة حماس، جنوبي قطاع غزة، بحسب ما ورد في وسائل الإعلام العبرية.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، صباح اليوم السبت، عن الناطق باسم الجيش قوله: "هاجمت دباباتنا عدة نقاط مراقبة تابعة لحماس، جنوبي القطاع، ردًا على إطلاق الصاروخ مساء أمس".

وأضاف الناطق في بيانه، أنه تم تشخيص إطلاق صاروخ واحد فقط من قطاع غزة تجاه الغلاف، مساء أمس، وتم اعتراضه بواسطة القبة الحديدية.

وفي سياق متصل، قالت يديعوت، أن الفصائل بغزة نقلت رسالة الى إسرائيل، أن أي عملية اغتيال ستكون بمثابة اعلان حرب، وستؤدي لرد فعل قاس وموسع.

وبحسب الصحيفة، أبلغت الفصائل إسرائيل، عن طريق الوسطاء، أنها سترد بقوة وبشكل واسع، في حال عادت إسرائيل لتنفيذ سياسة الاغتيالات بغزة.

وأشارت الصحيفة العبرية، الى أن الغرفة المشتركة للفصائل بغزة، أعلنت بالأمس، أنها سترد بالقصف على كل قصف إسرائيلي، ضد أي أهداف بقطاع غزة.