أكثر من 69800 حالة جديدة.. الهند تواجه زيادة قياسية يومية في إصابات كورونا

أكدت الهند اليوم السبت، تسجيل نحو 69800 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، مع وصول العدد الإجمالي للمصابين إلى 2.97 مليون مصاب، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة ورعاية الأسرة في البلاد.





ووصلت حصيلة الوفيات جراء المرض إلى 55794 شخصًا، مع تسجيل 945 حالة وفاة جديدة خلال اليوم الماضي.





وتعافى أكثر من 2.22 مليون شخص في الهند منذ بداية تفشي المرض.





وتستمر جائحة كوفيد 19 فى الأزدياد، حيث أصيب أكثر من 23 مليونًا في جميع أنحاء العالم، بينما تجاوز عدد الوفيات العالمية بسبب المرض 800000 وفقًا للبيانات الرسمية.

وتم تسجيل أكبر زيادة يومية في عدد الحالات في الهند والولايات المتحدة والبرازيل، مع وجود أماكن أخرى في أمريكا اللاتينية تليها إلى حد ما.



