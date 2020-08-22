تعمل بالغاز الطبيعي.. محافظ القاهرة يشهد إطلاق ٢٠ أتوبيسا مكيفا

شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، حفل المحافظة لإطلاق وتشغيل ٢٠ أتوبيسا مكيفا تعمل بالغاز الطبيعي ضمن صفقة لتوريد 121 تعمل بالغاز في غطار خطة التطوير التي تنتهجها المحافظة خاصة في مرفق النقل العام الحيوي.





كما شهد المحافظ تدشين أول أتوبيس يتم تحويله من سولار لغاز كتجربة سيتم تعميمها على باقى أسطول هيئة النقل العام.





يأتي ذلك فى إطار الخطوات التى تتخذها الدولة للاعتماد على الغاز الطبيعى فى تسيير المركبات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.





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وأكدت محافظة القاهرة أن الدفعة الجديدة ستعمل على خط يضم محطات النزهة الجديدة و شارع جسر السويس والألف مسكن شارع فريد سميكة وميدان الحجاز وشارع النزهة وميدان السبع عمارات وشارع عمر بن الخطاب وشارع الثورة، طريق القاهرة السويس، عزبة الهجانة، والطريق الدائرى، زهراء مدينة نصر، كوبرى المشير، وشارع التسعين وينتهى بالجامعة الأمريكية.







