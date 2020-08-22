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ثقافة

كيفية التعايش مع فيروس كورونا.. محاضرة تثقيفية بقصر ثقافة القليوبية

السبت 22/أغسطس/2020 - 09:18 ص
صدى البلد
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طارق موسى
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة القليوبية مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، حيث بثت صفحة الفرع الرسمية، ورشة حكي أعدها قصر ثقافة بهتيم لقصة "سر المسطرة" تأليف عبدالتواب يوسف، وهي قصة تعليمية في إطار مشوق لتعريف الأطفال أن لكل أداة ولكل شخص دور هام بدون القيام به يحدث خلل، وذلك عن طريق سرد لأهمية المسطرة والمسطرين والممحاة في ضبط الخطوط وإصلاح الخطأ.

وعقدت إدارة الشؤون الثقافية بالفرع محاضرة بعنوان "كيفية التعامل مع الطفل" ناقشتها هبة عبدالرؤوف، قدمت خلالها بعض النصائح للتعامل السليم مع الطفل، لبناء شخصية سوية واثقة من قدراتها وفعاله في المجتمع،كما عقدت محاضرة تثقيفية بعنوان "كيفية التعايش مع فيروس كورونا" للدكتورة مأمن رفعت رئيس قسم الثقافة الصحية بإدارة بنها الصحية. 

وقدمت مأمن رفعت خلال المحاضرة ردا على عدد من التساؤلات التي تدور حاليا، بعد تخفيف الإجراءت الاحترازية والعودة التدريجية للحياة الطبيعية، مشددة على أهمية الحذر والتعامل بحرص شديد وعدم التهاون في اتباع إجراءات الوقاية التي حددتها وزارة الصحة وذلك حتى يتم الإعلان عن وجود مصل مضاد للفيروس.

استكملت الإدارة سلسلة مراجعات الكتب Review بمراجعة لكتاب "عبقرية الصديق" تأليف عباس محمود العقاد، إعداد وصوت رحاب عوني.
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