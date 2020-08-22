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ملفات

ترشيح محمد بن زايد لجائزة نوبل للسلام.. وأبو ظبي: الاتفاق الليبي خطوة مهمة على طريق التسوية.. أبرز عناوين الصحف الإماراتية

السبت 22/أغسطس/2020 - 09:00 ص
الصحف الاماراتية
الصحف الاماراتية
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قسم الخارجي
اهتمت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم، السبت، باتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، وتطورات انفجار مرفأ بيروت، فضلا عن القمة المصرية الأردنية العراقية في عمان.


وتصدر ترحيب الإمارات بإعلان وقف إطلاق النار، ووقف العمليات العسكرية في جميع الأراضي الليبية، عناوين الصحف، حيث أكدت الخارجية الإماراتية أن الحل السياسي هو الطريق الوحيد لإنهاء الصراع في ليبيا، وذلك تحت إشراف الأمم المتحدة.


وقالت الوزارة في بيان إن دولة الإمارات تعتبر هذا القرار خطوة مهمة على طريق تحقيق التسوية السياسية وطموحات الشعب الليبي في بناء مستقبل يلبي تطلعاته في الاستقرار والسلام والازدهار، بما يتوافق مع مخرجات مؤتمر برلين، وإعلان القاهرة واتفاق الصخيرات.


وكان مجلس النواب والمجلس الرئاسي الليبيان، قد أعلنا أمس، الجمعة، وقف المواجهة العسكرية.


ولاقت هذه الخطوة ترحيبًا عربيًا ودوليًا، حيث أكدت السعودية أن الحوار هو السبيل الوحيد لحل دائم يمنع التدخل الخارجي، في حين وصف الرئيس المصري الخطوة بـ:«المهمة وعلى طريق التسوية السياسية».


كما اهتمت الصحف بإصدار مذكرتي توقيف جديدتان بانفجار مرفأ بيروت، حيث أصدر المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان، أمس، مذكرتي توقيف وجاهيتين، ليرتفع بذلك عدد الموقوفين إلى 6.


وأفاد مصدر قضائي بأن القاضي صوان استجوب المدعى عليه حنا فارس، مدير إقليم بيروت في إدارة الجمارك، والمدعى عليها المهندسة نائلة الحاج المسئولة عن الشركة المتعهدة بأعمال صيانة العنبر رقم 12، حيث وقع الانفجار الذي تسبّب بمقتل 181 شخصًا وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، وأصدر مذكرتي توقيف وجاهيتين بحقهما.


وبذلك، يرتفع عدد الذين صدرت مذكرات توقيف بحقهم في هذا الملف إلى ستة أشخاص، بينهم المدير العام للجمارك بدري ضاهر ومدير مرفأ بيروت حسن قريطم، من إجمالي 19 موقوفًا على ذمة التحقيق.


وتحقق السلطات في أسباب الانفجار والمسئولين عن تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم منذ ست سنوات من دون تدابير وقاية، ويشارك محققون فرنسيون ومن مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي في التحقيقات التي يجريها القضاء، بعد رفض لبنان إجراء تحقيق دولي.


من جانبها، أبرزت "الاتحاد" أنباء الاجتماع الثلاثي المقرر عقده بين عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، والرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، في عمان الأسبوع المقبل، وفق ما أعلن الديوان الملكي الأردني.


وبحسب الديوان الأردني، تركز «القمة التي تعقد للمرة الثالثة على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الأردن ومصر والعراق، إضافة إلى بحث القضايا الإقليمية».


وأشار إلى أن «القمة الثلاثية الأولى عقدت في القاهرة في مارس 2019، وتبعتها قمة ثلاثية عقدت في نيويورك في سبتمبر من العام الماضي».
ومن جهته، قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية الرسمية أمس، إنه سيزور الأردن منتصف الأسبوع المقبل.


وأضاف أن «الزيارة تتضمن إكمال الحوار العراقي المصري الأردني الذي بدأ في القاهرة في زمن الحكومة السابقة، وسيكون هناك لقاء ثلاثي بين الملك عبدالله الثاني والرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس وزراء العراق».


فيما اهتمت صحيفة "البيان" بتأكيد رئيس منتدى أئمة فرنسا ورئيس اتحاد «الشعوب من أجل السلام»، حسن الشلغومي، أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رجل سلام من الطراز الأول، وقائد شجاع يستحق الحصول على جائزة نوبل للسلام، وهو ما ستعمل عليه المنظمات والجمعيات الناشطة في أوروبا.


وأشاد الشلغومي في تصريح للصحيفة بمعاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية، مشيرًا إلى أنها خطوة تاريخية بالنسبة للمنطقة والعالم.


وقال إن «المعاهدة الشجاعة جاءت لتوقف الضم الإسرائيلي لأراضي الفلسطينيين في الضفة العربية، ولتحاصر نزعة التطرف والإرهاب، وتفتح باب الحوار الذي كان مغلقًا، وتعيد الأمل في التوصل إلى الحل المناسب للقضية الفلسطينية».


وأضاف الشلغومي أن «المعاهدة ستغيّر نظرة العالم للعرب»، لافتًا إلى أنها ستحاصر التطرّف وستنعكس إيجابًا في محاربة ظاهرة الإسلاموفوبيا، التي ستتراجع وتتضاءل وتخفض مستوى معاداة الإسلام والمسلمين في العالم.
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