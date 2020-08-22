غرفة كفر الشيخ: الأرز والكمامة سلع لا يرغبها المستهلك على بطاقة التموين

أكدت شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بكفر الشيخ برئاسة المهندس حاتم عبد الغفار أنه تم إرسال مذكرة لوزارة التموين تطالب خلالها منع الأرز والكمامات من السلع التموينية باعتبارها من السلع التى لا يرغب فيها المستهلك من أصحاب البطاقات التموينية.





وأكد رئيس الغرفة حاتم عبد الغفار فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد " أنه تم عقد اجتماع موسع مع وكيل وزارة التموين بمحافظة كفر الشيخ عماد حبيب وذلك للنظر فى حل المشاكل الخاصة بعجز السلع التموينية وإجبار التاجر على سلع لا يرغب فيها المواطن مثل الكمامات والأرز وغرامات الكمامات للتجار وصرف مستحقاتهم لأربعة عشر شهرًا وزيادة هامش الربح وعدم تحرير محاضر عدم المزاولة لأن البطاقة دواره وعدم الجرد للتاجر واى مشكلات اخرى













ولفت إلى أن أزمة كبيرة قد نشبت فى عدد كبير من المحافظات لدى البقاليين التمونيين بسبب توقيع وزارة التموين والتجارة الداخلية غرامات كبيرة عليهم حيث قام عدد كبير منهم بصرف الكمامات التي نزلت علي سيستم المكينة ولم يتم تسليمها للتجار من هيئة السلع التموينية.





ودعا رئيس الغرفة أن الغرف التجارية بالمحافظات الى تبني موقف غرفة كفرالشيخ فى الغاء العقوبات الموقعة على البدالين التمونيين الذين قاموا بضرب الكمامات علي سيستم المكينة عن الشهر الماضي.