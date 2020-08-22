AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

غرفة كفر الشيخ: الأرز والكمامة سلع لا يرغبها المستهلك على بطاقة التموين

السبت 22/أغسطس/2020 - 02:59 م
صدى البلد
Advertisements
ولاء عبد الكريم
أكدت شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بكفر الشيخ برئاسة المهندس حاتم عبد الغفار أنه تم إرسال مذكرة لوزارة التموين تطالب خلالها  منع الأرز والكمامات من السلع التموينية باعتبارها من السلع التى لا يرغب فيها المستهلك من أصحاب البطاقات التموينية. 

وأكد رئيس الغرفة حاتم عبد الغفار فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد " أنه تم عقد اجتماع  موسع مع  وكيل وزارة التموين بمحافظة كفر الشيخ  عماد حبيب وذلك للنظر فى حل المشاكل الخاصة بعجز السلع التموينية وإجبار التاجر على سلع لا يرغب فيها المواطن مثل الكمامات والأرز وغرامات الكمامات للتجار وصرف مستحقاتهم لأربعة عشر شهرًا وزيادة هامش الربح وعدم تحرير محاضر عدم المزاولة لأن البطاقة دواره وعدم الجرد للتاجر واى مشكلات اخرى



 ولفت إلى أن أزمة  كبيرة قد  نشبت فى عدد كبير من المحافظات لدى البقاليين التمونيين بسبب توقيع وزارة التموين والتجارة الداخلية غرامات كبيرة عليهم حيث قام عدد كبير منهم بصرف الكمامات التي نزلت علي سيستم المكينة ولم يتم تسليمها للتجار من هيئة السلع التموينية.

ودعا رئيس الغرفة أن الغرف التجارية بالمحافظات الى تبني موقف غرفة كفرالشيخ فى الغاء العقوبات الموقعة على البدالين التمونيين الذين قاموا بضرب الكمامات علي سيستم المكينة عن الشهر الماضي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تبدأ من 9 صباحا.. التموين: تعديل مواعيد صرف السلع التموينية

مطالبات لوزير التموين بإلغاء غرامات البقالين الخاصة بصرف الكمامات

ترشيحاتنا

اعتقال 34 عسكريا في تركيا

عيار 21 يسجل 854 جنيها للجرام.. أسعار الذهب بمستهل تعاملات السبت

شغل سيد عبد الحفيظ.. ميدو: الأهلي سرب تشكيل القمة غلط

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 22 - 8 - 2020

ضبط سيدة مغربية متهمة بتعذيب طفلة في الجيزة

أخبار الرياضة.. كواليس مشادة رمضان صبحي ونادر شوقي.. والأهلي يستفز الزمالك بسبب الأتوبيس

AdvertisementS

وزيرة الصحة: تراجع ملحوظ فى أعداد مصابي كورونا.. ويجب عدم التراخى مع الوباء

انفراد| جون بولتون مستشار ترامب السابق يتحدث عن حرب مصر ضد الإرهاب وخطورة الوضع في ليبيا

تلقى رشوة جنسية لتسريب الامتحان.. الإدارية العليا تعزل عميد تربية ببنها

تعديلات جديدة على تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك..مفاجأة ثلاثي الوسط

محكمة أمريكية ترفض طلب ترامب وتحدد موعدا عاجلا لفحص سجلاته الضريبية

متاحة لجميع الركاب.. مترو الأنفاق يدعو المواطنين لاستخراج الاشتراكات المدعمة

بعد شبهة تسمم واتهام بوتين.. طائرة إسعاف جوية تنقل زعيم المعارضة الروسية إلى ألمانيا | صور

وداعا يا حبيبي.. نجم ليفربول يسخر من محمد صلاح

فى القمة ١٢٠.. اتحاد الكرة يكشف حقيقة عمل ممر شرفي للاعب الأهلي مؤمن زكريا

شغل سيد عبد الحفيظ.. ميدو: الأهلي سرب تشكيل القمة غلط

دموع مؤمن زكريا على المسرح تغزو قلوب جماهير ونجوم الكرة المصرية.. صور وفيديو

أرخص 5 سيارات زيرو في مصر.. أسعار ومواصفات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على أسعار أشهر الموتوسيكلات فى مصر 2020

رسميا.. أول صور للتحفة الفنية رولز رويس داون سيلفر بوليت

بنسخ هايبرد وبنزين.. مواصفات سيارة تويوتا كورولا كروس 2021 الجديدة..فيديو