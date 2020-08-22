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عميد العليا للبحوث: المعمل مفتوح للتسجيل في المرحلة الأولى من السابعة صباحا..فيديو

السبت 22/أغسطس/2020 - 09:56 ص
الدكتور السيد خاطر
الدكتور السيد خاطر
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نورهان رأفت
قال الدكتور السيد خاطر، عميد كلية الدراسات العليا والبحوث الإحصائية، من داخل معمل تنسيق بكلية الدراسات العليا والبحوث الإحصائية، إن المعمل ليست المرة الأولى له للفتح أمام الطلاب لتسجيل رغباتهم، ولكنه يفتح أمام الطلاب في كل عام، مشيرا إلى أنه نظرا لجائحة كورونا، تم إعدادها بشكل جيد  ، والالتزام بكافة الإجراءات الوقائية.

وأضاف الدكتور السيد خاطر ، خلال حواره لـ برنامج "صباح الخير يا مصر" ، المذاع على فضائية القناة الأولى ، أن المعمل مفتوح أمام الطلاب من الساعة 7 صباحا ، مع بداية المرحلة الأولى للتنسيق اليوم 22 اغسطس.

وأشار عميد كلية الدراسات العليا للبحوث الاستقصائية، إلى أن هناك تعليمات مشددة بان المعامل لا تقف حتى انتهاء آخر طالب من تسجيل رغباتهم ، دون التقيد بميعاد غلق محدد.

وأوضح " خاطر" ، أن المرحلة الأولى تنتهي في يوم 26 أغسطس ، يوم الأربعاء، ولن يتم إغلاق المعمل في آخر يوم سوى عند التأكد من تسجيل آخر طالب لرغباته .

وتابع : أن شعبة علمي علوم وفقا للتنسيق ، الطالب الحاصل على 400 درجة يمكنه التسجيل في المرحلة الأولى ، أما بالنسبة لشعبة علمي رياضة فـ الحد الأدنى 387 درجة ، أما الحد الأدنى في الشعبة الأدبية ،  327 ونصف درجة . 

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