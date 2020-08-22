هيطردوا..أشرف العشري: حل الأزمة الليبية نتاج مصري أمريكي

قال أشرف العشري، مدير تحرير الأهرام، إن ما جاء في كل من بياني المجلس الرئاسي الليبي ومجلس النواب الليبي لوقف إطلاق النار في ليبيا يتضمن الكثير من النقاط الايجابية في هذه المرحلة، وستبدأ تلك المرحلة بإجراء جولة مفاوضات وحوار الأسبوع القادم من خلال وفدين للحوار من كلا الجانبين.





وتابع أشرف العشري، في مداخلة هاتفية في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية، أن كل ما طرح من بيانات بالأمس من القيادات الليبية ينسجم تماما مع المبادرة المصرية التي أطلقها الرئيس السيسي بإعلان القاهرة ، وستحل الازمة الليبية، لافتًا الى انه تم الاستدلال بالخطة الموضوعة من قبل الدولة المصرية لحل الأزمة في ليبيا.





وأضاف العشري، أن ما طرح من بيانات بالأمس هو نتاج عمل مصري أمريكي لحل الأزمة الليبية، والذي بذل فيها الطرفين الكثير من الجهود والزيارات لحل تلك الازمة، وكان هذا بعد غياب امريكا لاكثر من 3 سنوات عن دورها الأممي في حل الأزمة الليبية.





وأشار العشري، الى أن القيادة المصرية عملت على ان تكون عنصر جاذب لأمريكا لحل تلك الازمة، منوهًا ان تلك البيانات ستكون خطوة هامة لبداية حل ازمة ليبيا.





ونوه ان فيما يتعلق بالمرتزقة في ليبيا، فذكرت البيانات الليبية بالأمس انه سيتم طردهم واقصائهم والتخلص منهم في الأراضي الليبية بعد انهاء المفاوضات وسيكون هذا برعاية اممية.