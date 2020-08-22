البدء في أعمال تسوية الشوارع الرئيسية بمدينة العريش



وقال العميد ماجد محمد رئيس المدينة، إنه يجرى تسوية الشوارع الموصلة إلى موقف سيارات الأجرة ورصفها، حتى يتاح للسائقين الوصول إلى الموقف والتيسير على المواطنين.



كما سيتم تنظيم الحركة المرورية في الشوارع والميادين بالعريش لتحقيق انسيابية مرور السيارات والتسهيل على المواطنين.



وقال اللواء شوشة، إننا نهدف بالدرجة الأولى إلى تنظيم عملية انتظار السيارات، وليس تحصيل مقابل نادي، مع تحقيق صالح المواطنين وإزالة أي عوائق في الشوارع والميادين أثناء المرور، وعدم شغل الأرصفة الجانبية بانتظار السيارات أمامها وإعاقة سير المواطنين والحركة المرورية.



وأشار إلى أنه سيتم تحصيل مقابل رمزي نظير انتظار السيارات في الأماكن المخصصة لها، ومن بينها: ميدان السادات ومجلس المدينة ورئاسة جامعة العريش بوسط المدينة وغيرها.







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