بعد قرار وقف إطلاق النار.. جمال بيومي: مصر لحقت بليبيا قبل أن تتفاقم الأوضاع بها

قال السفير جمال بيومى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن كل من كان له تأثير فى تركيا من قادة الدول يوجهون النصح أو الإنذار لها بوقف العمليات العسكرية فى ليبيا.





وأضاف "بيومي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن من يتابع تاريخ مصر القديم ، سيجد أنها أكثر وجه مقبول فى منطقتها العربية بالقارة الأفريقية، موضحا أن الإتحاد الأوروبي يعتبر مصر أكبر شريك فى جنوب المتوسط، فبالتالى مصر تعتبر قوة فاعلة، ودائما ما تكون كوجه للمصالحة وفساد أى إتجاه للعنف أو الحرب.





وتابع أن هناك تعاونا مصريا ليبيا، لافتا إلى أن مصر لحقت بليبيا قبل أن تتفاقم الأمور بها، كما أنها ليست دولة فقيرة حتى يتنازع أهلها للبترول، حيث أنها إذا أحسنت إدارة بلدهم حسب النصح لخرج الكل بمشاركة حميدة ووطنية.





وأكد أن التحرك المدعوم بتحرك الأصدقاء على المستوى الإقليمى والعالمى ، يجعل كل طرف فى ليبيا يقوم بتقدير موقفه مرة أخرى، وإعادة تقدير الموقع من قبل الشعب الليبي أدى إلى وقف إطلاق النار هناك، وعصمة مصر واضحة وستظل فى تلك القضية.



