AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بعد قرار وقف إطلاق النار.. جمال بيومي: مصر لحقت بليبيا قبل أن تتفاقم الأوضاع بها

السبت 22/أغسطس/2020 - 10:49 ص
السفير جمال بيومى،
السفير جمال بيومى، مساعد وزير الخارجية الأسبق
Advertisements
هاجر إبراهيم
قال السفير جمال بيومى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن كل من كان له تأثير فى تركيا من قادة الدول يوجهون النصح أو الإنذار لها بوقف العمليات العسكرية فى ليبيا.

وأضاف "بيومي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن من يتابع تاريخ مصر القديم ، سيجد أنها أكثر وجه مقبول فى منطقتها العربية بالقارة الأفريقية، موضحا أن الإتحاد الأوروبي يعتبر مصر أكبر شريك فى جنوب المتوسط، فبالتالى مصر تعتبر قوة فاعلة، ودائما ما تكون كوجه للمصالحة وفساد أى إتجاه للعنف أو الحرب.

وتابع أن هناك تعاونا مصريا ليبيا، لافتا إلى أن مصر  لحقت بليبيا قبل أن تتفاقم الأمور بها، كما أنها ليست دولة فقيرة حتى يتنازع أهلها للبترول، حيث أنها إذا أحسنت إدارة بلدهم حسب النصح لخرج الكل بمشاركة حميدة ووطنية.

وأكد أن التحرك المدعوم بتحرك الأصدقاء على المستوى الإقليمى والعالمى ، يجعل كل طرف فى ليبيا يقوم بتقدير موقفه مرة أخرى، وإعادة تقدير الموقع من قبل الشعب الليبي أدى إلى وقف إطلاق النار هناك، وعصمة مصر واضحة وستظل فى تلك القضية.

وأشار إلى أن مصر لديها علاقات دبلوماسية منذ قديم الزمن، حيث أن هناك تنسيقا ممتازا تمتاز به مصر نحو شركاؤها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فرنسا تعلن دعمها لمبادرة مصر حول ليبيا

أردوغان يتحدى العالم.. المسماري: تركيا تتوغل في أفريقيا وليس بليبيا فقط

الإمارات: نطالب بإعادة إنتاج النفط في ليبيا فورا

القبض على 33 شخصا في روسيا قبل سفرهم إلى تركيا للانضمام إلى ميليشيات الوفاق بليبيا

انتصار السيسي في ليبيا

برلماني: تأييد مصر وقف إطلاق النار في ليبيا بداية لعملية سياسية وإعادة الدولة

ترشيحاتنا

وحشتوني .. هالة صدقي برفقة الهام شاهين و يسرا من خطوبة ابنة مدحت العدل

فيديو جراف.. هالة صدقي تقاضي زوجها لهذا السبب

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 22 - 8 - 2020

أخبار الفن.. النجوم في مطعم بيومي فؤاد.. محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاد ملك المغرب على طريقته

عقب تعرضه للتنمر.. طبيب بالدقهلية يعلن تكفله بإجراء عملية تجميل لطالب الثانوية

بمقدم 50 ألف جنيه.. بدء حجز شقق الإسكان المتوسط فى 4 محافظات.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة.. ظهور شيفروليه سيلفرادو 2022 أثناء اختبارها.. صور

بفستان مبهج.. زوجة حسين فهمي تخطف الأنظار في خطوبة ابنة مدحت العدل

أبو العينين لم ينسَني.. «رسمي» يعيش في منزل عتيق ووالده أبكم.. تحدى الظروف وصعد عرش الثانوية الأزهرية