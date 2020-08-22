شوشة: منح دراسية بالجامعات الخاصة للطلاب المتفوقين في شمال سيناء

وقال المحافظ إن الجامعة المصرية الصينية كانت أول جامعة تخصص منح دراسية للطلاب المتفوقين للدراسة في كليات: الهندسة والتكنولوجيا، والاقتصاد والتجارة الدولية، والعلاج الطبيعي.







وأضاف أنه يتم إعفاء الطلاب من الرسوم المقررة بواقع 56 ألف جنيه بالنسبة لكلية الهندسة والتكنولوجيا، و42 ألف جنيه بالنسبة لكلية الاقتصاد والتجارة الدولية، و68 ألف جنيه بالنسبة لكلية العلاج الطبيعي، على أن يسدد الطالب ما بين 1000 و5000 جنيه كتأمين للمعامل والأجهزة والمعدات.







ويتم توزيع المنح على الطلاب المتفوقين من أبناء المحافظة بشروط الحصول على الشهادة الثانوية العامة أو الأزهرية للعام الدراسي 2019/2020 من شمال سيناء، أن يكون الطالب حاصلا على الشهادات الابتدائية والإعدادية والثانوية من المحافظة، وأن يكون حاصلا على مجموع درجات المؤهل للكليات المختلفة.







ويتم تلقي الطلبات الخاصة بكل منحة في مركز المعلومات بديوان عام المحافظة بالعريش، خلال مواعيد العمل الرسمية في المدة المحددة لكل جامعة، وأن المستندات المطلوبة للتقدم للمنحة هي:





"صورة شهادة الميلاد (الرقم القومي)، صورة بطاقة الرقم القومي، مستخرج من الشهادات: الابتدائية والإعدادية والثانوية، صورة من شهادة الثانوية العامة أو الأزهرية للاطلاع عليها.







وأشار إلى أن القبول في المنحة سيكون للحاصل على مجموع أكبر، وأنه في حالة التساوي يتم اختيار الأصغر سنا.



