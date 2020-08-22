6 سبتمبر.. الاكتشافات الأثرية خلال 5 سنوات.. ورشة عمل بالأقصر

أعلنت كلية السياحة والفنادق بمحافظة الأقصر تنظيمها ورشة عمل افتراضية بعنوان "مصر العليا.. الاكتشافات الأثرية خلال الخمسة أعوام الماضية".





يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور بدوى شحات بدوى، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة صابرين جابر عبد الجليل، عميد كلية السياحة والفنادق، والدكتور أحمد عبيد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.











اقرأ أيضا:











ويشارك فى الورشة الدكتور كريستيان لوبلا، رئيس البعثة الفرنسية بطيبة الغربية ومدير البحوث بالمركز القومي الفرنسي للبحوث العلمية ورئيس صندوق حماية الرمسيوم، والدكتور فردريك كولا، مدير معهد علم المصريات بجامعة ستراسبورغ بفرنسا، والدكتور ديمتري لابوري، مدير الأبحاث في المؤسسة الوطنية البلجيكية للبحث العلمي ورئيس قسم الآثار بجامعة لييج ببلجيكا.











والدكتور أحمد عبيد، أستاذ علم المصريات المساعد، ووكيل كلية السياحة والفنادق لشئون التعليم والطلاب، جامعة الأقصر، والدكتور مصطفى الصغير، مدير عام معابد الكرنك، والدكتور مؤمن سعد، مدير بإدارة الآثار بمطار الأقصر الدولي والمدير السابق لقسم البحث العلمي بالكرنك، ويدير ورشة العمل الدكتور محمد علي زين العابدين، المدرس بقسم الإرشاد السياحي بالكلية.









ورشة العمل من المقرر أن تنطلق الأحد الموافق 6 سبتمبر 2020 م، وذلك فى تمام الساعة السادسة مساء عبر منصة Zoom، علما بأنه توجد شهادة حضور للمشاركين.



