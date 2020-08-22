AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

6 سبتمبر.. الاكتشافات الأثرية خلال 5 سنوات.. ورشة عمل بالأقصر

السبت 22/أغسطس/2020 - 11:43 ص
ورشة عمل الاقصر
ورشة عمل الاقصر
Advertisements
شمس يونس
أعلنت كلية السياحة والفنادق بمحافظة الأقصر تنظيمها ورشة عمل افتراضية  بعنوان "مصر العليا.. الاكتشافات الأثرية خلال الخمسة أعوام الماضية".

 
يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور بدوى شحات بدوى، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة صابرين جابر عبد الجليل، عميد كلية السياحة والفنادق، والدكتور أحمد عبيد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.


اقرأ أيضا:


ويشارك فى الورشة الدكتور كريستيان لوبلا، رئيس البعثة الفرنسية بطيبة الغربية ومدير البحوث بالمركز القومي الفرنسي للبحوث العلمية ورئيس صندوق حماية الرمسيوم، والدكتور فردريك كولا، مدير معهد علم المصريات بجامعة ستراسبورغ بفرنسا، والدكتور ديمتري لابوري، مدير الأبحاث في المؤسسة الوطنية البلجيكية للبحث العلمي ورئيس قسم الآثار بجامعة لييج ببلجيكا.


والدكتور أحمد عبيد، أستاذ علم المصريات المساعد، ووكيل كلية السياحة والفنادق لشئون التعليم والطلاب، جامعة الأقصر، والدكتور مصطفى الصغير، مدير عام معابد الكرنك، والدكتور مؤمن سعد، مدير بإدارة الآثار بمطار الأقصر الدولي والمدير السابق لقسم البحث العلمي بالكرنك، ويدير ورشة العمل الدكتور محمد علي زين العابدين، المدرس بقسم الإرشاد السياحي بالكلية.


ورشة العمل من المقرر أن تنطلق الأحد الموافق 6 سبتمبر 2020 م، وذلك فى تمام الساعة السادسة مساء عبر منصة Zoom، علما بأنه توجد شهادة حضور للمشاركين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خبراء يروون لـ"صدى البلد" آليات تنمية وتعظيم موارد مصر السياحية

لماذا تأخر افتتاح السياحة الثقافية بـ الأقصر وأسوان.. محمد عثمان يجيب

شاهد.. كيف استعدت جامعة الأقصر لامتحانات نهاية العام

ترشيحاتنا

أول جنازة في البيت الأبيض منذ 57 عامًا.. تعرف لمن هي

بفستان مبهج.. زوجة حسين فهمي تخطف الأنظار في خطوبة ابنة مدحت العدل

بمقدم 50 ألف جنيه.. بدء حجز شقق الإسكان المتوسط فى 4 محافظات.. تفاصيل

بملابس كاجوال.. أسما شريف منير تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

وفاة دينا قطب طبيبة النساء بمستشفى المحلة لإصابتها بكورونا

ملكة جمال العالم.. رانيا ملاح تشعل السوشيال ميديا بصورة لها.. شاهد

AdvertisementS

بعد شبهة تسمم واتهام بوتين.. طائرة إسعاف جوية تنقل زعيم المعارضة الروسية إلى ألمانيا | صور

بعد قرار فتح الحدائق والمتنزهات.. برلماني يحذر من خطورة الموجة الثانية المحتملة

دموع مؤمن زكريا على المسرح تغزو قلوب جماهير ونجوم الكرة المصرية.. صور وفيديو

دفاعات القوات الحكومية اليمنية تسقط طائرة حوثية مفخخة بصعدة

شغل سيد عبد الحفيظ.. ميدو: الأهلي سرب تشكيل القمة غلط

فى القمة ١٢٠.. اتحاد الكرة يكشف حقيقة عمل ممر شرفي للاعب الأهلي مؤمن زكريا

بعد تكليفات الرئيس.. الصحة تكشف تفاصيل علاج مريض السمنة المفرطة على نفقة الدولة

أسامة خليل: أحترم رغبة عدلي القيعي في الانسحاب من مناظرتي على قناة الأهلي

عيار 21 يسجل 854 جنيها للجرام.. أسعار الذهب بمستهل تعاملات السبت

بفستان مبهج.. زوجة حسين فهمي تخطف الأنظار في خطوبة ابنة مدحت العدل

أخبار الرياضة.. كواليس مشادة رمضان صبحي ونادر شوقي.. والأهلي يستفز الزمالك بسبب الأتوبيس

بتكلفة 4.7 مليار جنيه.. التفاصيل الكاملة لإنشاء محطة قطار بشتيل لخدمة أهالي الصعيد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول جنازة في البيت الأبيض منذ اغتيال كينيدي.. ترامب يشيع شقيقه روبرت إلى مثواه الأخير | صور

بملابس كاجوال.. أسما شريف منير تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

لن تصدق.. رئيس الهيئة: تحويل أتوبيس النقل العام للغاز الطبيعي يوفر 10 آلاف جنيه شهريا ..صور