تكثيف الخدمات الأمنية لتأمين مباراة القمة بين الأهلى والزمالك

أنهت الجهات المعنية بوزارة الداخلية استعداداتها لتأمين مباراة القمة بين فريقى الأهلى والزمالك، فى إطار منافسات الجولة الـ 21 من بطولة الدورى الممتاز، والتى يستضيفها استاد القاهرة الدولى مساء اليوم، السبت.





وتم الدفع بالأقوال الأمنية المتحركة والمكونة من مجموعات الأمن المركزى والبحث الجنائي بالاشتراك مع قوات التدخل السريع.









وشددت خطة التأمين على عدم دخول أى شخص لحضور المباراة غير المصرح لهم، وفقًا للكشوف الواردة من اتحاد الكرة "ممثلى الفريقين والإعلاميين والصحفيين".









وتم تكثيف الخدمات الأمنية على جميع الطرق المؤدية إلى الاستاد عن طريق نشر عدة نقاط أمنية من إدارة المرور وإدارة تأمين الطرق بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى، بالإضافة إلى قيام شرطة المرافق بنشر قواتها ومنع أي إشغالات، كما كلفت إدارة البحث الجنائي بفحص جميع المترددين على محيط الاستاد ومنع وصول أى شخص غير مصرح له بدخول المباراة إلى الاستاد.









كما تم وضع خدمات أمنية نظامية وسرية ثابتة وأطواف ودوريات متحركة بجميع الطرق المؤدية للاستاد وفندق إقامة الفريقين لملاحظة الحالة الأمنية والإخطار الفورى بأي ملحوظات.