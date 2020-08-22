AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

تكثيف الخدمات الأمنية لتأمين مباراة القمة بين الأهلى والزمالك

السبت 22/أغسطس/2020 - 10:35 ص
تأمين استاد القاهرة
تأمين استاد القاهرة - ارشيفية
Advertisements
مصطفى الرماح
أنهت الجهات المعنية بوزارة الداخلية استعداداتها لتأمين مباراة القمة بين فريقى الأهلى والزمالك، فى إطار منافسات الجولة الـ 21 من بطولة الدورى الممتاز، والتى يستضيفها استاد القاهرة الدولى مساء اليوم، السبت.


وتم الدفع بالأقوال الأمنية المتحركة والمكونة من مجموعات الأمن المركزى والبحث الجنائي بالاشتراك مع قوات التدخل السريع.


وشددت خطة التأمين على عدم دخول أى شخص لحضور المباراة غير المصرح لهم، وفقًا للكشوف الواردة من اتحاد الكرة "ممثلى الفريقين والإعلاميين والصحفيين".


وتم تكثيف الخدمات الأمنية على جميع الطرق المؤدية إلى الاستاد عن طريق نشر عدة نقاط أمنية من إدارة المرور وإدارة تأمين الطرق بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى، بالإضافة إلى قيام شرطة المرافق بنشر قواتها ومنع أي إشغالات، كما كلفت إدارة البحث الجنائي بفحص جميع المترددين على محيط الاستاد ومنع وصول أى شخص غير مصرح له بدخول المباراة إلى الاستاد.


كما تم وضع خدمات أمنية نظامية وسرية ثابتة وأطواف ودوريات متحركة بجميع الطرق المؤدية للاستاد وفندق إقامة الفريقين لملاحظة الحالة الأمنية والإخطار الفورى بأي ملحوظات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

الكل سيخشى العقاب.. ميدو يتوقع نتيجة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

بمقدم 50 ألف جنيه.. بدء حجز شقق الإسكان المتوسط فى 4 محافظات.. تفاصيل

بعد شبهة تسمم واتهام بوتين.. طائرة إسعاف جوية تنقل زعيم المعارضة الروسية إلى ألمانيا | صور

اعتادت التسول والسرقة.. رسالة بملحوظة تفضح أعمال قطة ذكية

وسط تصفيق الجمهور.. مؤمن زكريا يبكي أثناء حضوره مسرحية علاء الدين.. فيديو

عقب تعرضه للتنمر.. طبيب بالدقهلية يعلن تكفله بإجراء عملية تجميل لطالب الثانوية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة.. ظهور شيفروليه سيلفرادو 2022 أثناء اختبارها.. صور

بفستان مبهج.. زوجة حسين فهمي تخطف الأنظار في خطوبة ابنة مدحت العدل

أبو العينين لم ينسَني.. «رسمي» يعيش في منزل عتيق ووالده أبكم.. تحدى الظروف وصعد عرش الثانوية الأزهرية