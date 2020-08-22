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رياضة

أسامة خليل: أحترم رغبة عدلي القيعي في الانسحاب من مناظرتي على قناة الأهلي

السبت 22/أغسطس/2020 - 10:46 ص
أسامة خليل
أسامة خليل
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يسرى غازى
علق أسامة خليل، نجم النادى الإسماعيلي، على انسحاب عدلي القيعي، مستشار مجلس إدارة النادى الأهلي للتعاقدات، من المناظرة معه فى قناة الأهلي بناءً على طلبه.  

وكان أسامة خليل، نجم الإسماعيلي السابق، رحب بدعوة عدلي القيعي، مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، بقبول مناظرة التحدي على شاشة القلعة الحمراء؛ قبل أن يتراجع الأخير عن المغامرة.

وقال أسامة خليل، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، "كنت أتمنى أن تتم المناظرة، ولكنني أحترم رغبة كابتن عدلي في الانسحاب من المناظرة عبر قناة الأهلي".

وأضاف "كنت أعتقد أن المناظرة ستضع أسسًا قوية لتبادل الآراء الجدية بما يخدم تطوير وتحسين منظومة كرة القدم".

يذكر أن أسامة خليل، أعلن عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن المهندس عدلى القيعي أجرى اتصالا هاتفيا به؛ ليعلن التراجع والانسحاب من المناظرة معه فى قناة الأهلي.

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