تعقيم وتفتيش وكمامات.. شاهد أجواء أول أيام امتحانات الدور الثاني بلجان حدائق القبة

رصد موقع "صدى البلد" اليوم، السبت، أجواء أول أيام امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة في اللجان التابعة لإدارة حدائق القبة التعليمية بمحافظة القاهرة.

وحرص مسئولو اللجان على تفتيش الطلاب بالعصا الإلكترونية قبل دخول الامتحان اليوم لضبط أي وسيلة غش، كما تلاحظ الحرص على ارتداء الكمامات والمرور من بوابات التعقيم تماما مثلما حدث في امتحانات الدور الأول للثانوية العامة.

ويؤدي اليوم طلاب الثانوية العامة 2020 امتحان الدور الثاني في مادة اللغة العربية، في جميع اللجان الامتحانية الموجودة على مستوى الجمهورية.









ومن المقرر أن يستمر زمن الامتحان لمدة 3 ساعات ، تبدأ من العاشرة صباحا ، وتستمر حتى تمام الواحدة ظهرا .





وكانت قد انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من استعدادات امتحانات الثانوية العامة (الدور الثاني) للعام الدراسي 2019/2020، والتي ستنطلق السبت الموافق 22 أغسطس 2020.





وأكد الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين ورئيس امتحانات الثانوية العامة، على جاهزية لجان الدور الثانى لامتحانات الثانوية العامة، حيث بدأت الخميس الماضي أعمال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام الوزارة في الاطمئنان على تسليم اللجان للسادة رؤساء اللجان.



