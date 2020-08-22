سولاف درويش: وقف إطلاق النار في ليبيا هو انتصار لرؤية الرئيس السيسي والدولة المصرية

أشادت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ومساعد رئيس حزب حماة الوطن، بإعلان حكومة الوفاق الليبية، والمستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، بالالتزام بالوقف الفوري لإطلاق النار وجميع العمليات العسكرية في عموم الأراضي الليبية، والعمل على وضع ترتيبات متفق عليها حول الاستئناف الشامل لعمليات إنتاج وتصدير النفط وادارة عوائده لصالح جميع الليبيين، وطي صفحة الصراع والانقسام عبر مسيرة سلمية للوصول إلى تسوية متكاملة للأزمة الليبية.









وقالت "درويش" - في بيان لها - إن هذا الإعلان هو انتصار لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية التى طرحتها خلال مبادرتها إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية بدون سلاح.









وأضافت أن هذا الإعلان يؤكد دور مصر الإقليمي فى حل القضايا الإقليمية التى تواجه أي دولة عربية أو أفريقية ومساندة شعوبها دون التدخل فى شئون بلادهم.









وطالبت مساعد رئيس الحزب، جميع الفئات داهل ليبيا وخارجها بتضافر الجهود والعمل على إيجاد حلول سريعة لإنقاذ الدولة والشعب الليبي.