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فن

انتى الحياة.. عمر الشناوي يحتفل بعيد ميلاد زوجته

السبت 22/أغسطس/2020 - 01:49 م
شيرى نبيل
حرص الفنان عمر الشناوي على الاحتفال بعيد ميلاد زوجته هند حداد.


ونشر حفيد الفنان الراحل كمال الشناوي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة تجمعه بزوجته.


وعلق الشناوي على الصورة قائلا: "عيد ميلاد سعيد يا ملكتي، يا رب نفضل طول العمر عائلة سعيدة، وانتي وسطنا بتاخدي بالك مننا كلنا لآخر حياتنا، انتي الحياة بالنسبة لي".


عمر الشناوي شارك في موسم رمضان 2020 بمسلسل "فرصة تانية" تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج ‏مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبري، وأحمد مجدى، وآيتن عامر، وهبة مجدى، ودياب، وإدوارد، ومحمود البزاوى، وهبة عبد الغنى، و‏سارة الشامى، ومحمد أبو داود، وأحمد الشامى، ونهال عنبر، ومحمد جمعة‎.‎
انتى الحياة.. عمر الشناوي يحتفل بعيد ميلاد زوجته
انتى الحياة.. عمر الشناوي يحتفل بعيد ميلاد زوجته
انتى الحياة.. عمر الشناوي يحتفل بعيد ميلاد زوجته
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