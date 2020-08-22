البيئة توقع بروتوكولا لزراعة الأشجار المثمرة في المنشآت العامة بكافة المحافظات

وقعت الدكتورة إيناس أبو طالب رئيس جهاز شئون البيئة بروتوكولا للتعاون المشترك بين الجهاز ومؤسسة الدلتا لخدمة المجتمع والتنمية الاقتصادية ويمثلها الدكتور محمد بركات المدير التنفيذى للمؤسسة، و"مبادرة هنجملها" ويمثلها المهندس محمد قبطان المنسق العام للمبادرة، وذلك بشأن رعاية المبادرة فى تشجير محافظات الجمهورية بالأشجار المثمرة واتساقا مع مبادرة رئيس الجمهورية " المليون شجرة " لزراعة الاشجار المثمرة في المنشأت العامة في كافة محافظات الجمهورية.





يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالتعاون مع مبادرات المجتمع المدني ومساندتها لتحقيق التنمية المستدامة ومشاركة كافة الجهات والمؤسسات المختلفة على المستوى الوطني من أجل الإدارة الرشيدة والمستدامة واتساقا مع رؤية الدولة المصرية 2030.

وقالت الدكتورة أبو طالب - في بيان اليوم السبت- إنه بموجب هذا البروتوكول تقوم وزارة البيئة بإهداء كل محافظة 1000 شجرة مثمرة من أشجار (ليمون وزيتون) لزراعتها في المنشآت العامة والشوارع، ويشمل نطاق عمل هذا البروتوكول كافة محافظات جمهورية مصر العربية، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار ما يقوم به جهاز شئون البيئة من جهود لحماية البيئة، وانطلاقا من سعي الجهاز للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية وحسن استغلالها وعدم استنزافها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة والحد من التلوث ودعم تنفيذ السياسات البيئية للحد من الانبعاثات الملوثة للهواء والتي تؤثر على صحة الإنسان.





من جانبه، أكد الدكتور محمد بركات أن مؤسسة الدلتا لخدمة المجتمع والتنمية الاقتصادية (المشهرة برقم 9581 لسنة 2015) هي أحد الكيانات المدنية التي تهدف إلى المحافظة على البيئة و خاصة الحد من تلوث الهواء والتصدي له ونشر ثقافة الجمال واللون الأخضر.





وأوضح المهندس محمد قبطان أن مبادرة هنجملها تهدف إلى الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة فقر الغذاء ومكافحة الأمراض حيث أن المبادرة تعتمد على زراعة الأشجار الأكثر إعمارا في الأرض ودائمة الخضرة وقليلة الاستهلاك للمياه.





وبموجب البروتوكول يلتزم جهاز شئون البيئة بتقديم الدعم الفني واللوجيستي إلى المؤسسة ومسؤولي مبادرة هنجملها وذلك لزراعة الأشجار المثمرة في المحافظات المختلفة من خلال الأفرع الإقليمية لوزارة البيئة وبالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات، كما يلتزم مسئولي المؤسسة والمبادرة بإهداء تلك الأشجار إلى المنشآت العامة والخاصة لزراعتها بالشوارع بكافة محافظات الجمهورية ووفقا لخطة العمل المعتمدة من البيئة، وبالتعاون مع منسقي مبادرة هنجملها لضمان رعاية الأشجار بعد زراعتها.



