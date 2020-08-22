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محافظات

وفاة دينا قطب طبيبة النساء بمستشفى المحلة لإصابتها بكورونا

السبت 22/أغسطس/2020 - 11:34 ص
وفاة دينا قطب طبيبة
وفاة دينا قطب طبيبة النساء بمستشفى المحلة لإصابتها بكورونا
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أحمد على

أعلنت نقابة الأطباء بمحافظة الغربية اليوم، السبت، وفاة الطبيبة "دينا قطب " طبيبة النساء والتوليد بمستشفى المحلة العام عقب إصابتها بفيروس "كورونا" القاتل؛ على خلفية مشاركتها فى علاج حالات المصابة داخل أقسام العزل بالمستشفى طوال الأسابيع الماضية.


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فى المقابل نعى الدكتور جرجس رزق، أمين عام نقابة الأطباء بالغربية، الطبيبة بقسم النساء والتوليد، مؤكدا أن وفاتها أوجعت قلوب الجميع من زملائها من أعضاء الجيش الأبيض، داعيا لها "ربنا يرحمها ويسكنها فسيح جناته يارب العالمين".


من جانبه، أعطى الدكتور  عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية  ، تعليماته إلي الدكتور هشام شيحة، مدير مستشفيات العلاجية، بالتنسيق الكامل مع الدكتور جمال شادي، مدير مستشفي المحلة العام لرفع حالة التأهب والاستعداد القصوي لاستقبال الحالات المشتبه في إصابتها بعدوي فيروس "كورونا" وفحص كافة المخالطين لها.


وأشار وكيل وزارة الصحة ان غرفة عمليات المديرية تباشر دورها  من خلال الدفع بكافة وسائل الرعاية الصحية والعلاجية لكافة الحالات المحجوزة بأقسام العزل وتطبيق بروتوكولات العلاج التى أقرتها وزارة الصحة  بكافة أقسام العزل بمستشفيات الصحة والصدر والحميات .


كما وجه وكيل وزارة الصحة فى تعليماته إلى مديري الطب العلاجي والوقائي والإدارات الصحية على ضرورة الدفع بفرق مكافحة العدوي والترصد للفحص كافة المخالطين للحالات المشتبه إصابتها وتوفير كافة الأدوية اللازمة لكافة حالات العزل المنزلي على مستوي محافظة.


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