بفستان من الجلد.. نادين نسيب نجيم تبهر متابعيها على إنستجرام

ما قبل ٤ آب ... ما قبل الانفجار ... كنت عم صور حلقة لبرنامج على التلفزيون قلت بحط هل الصورة فيا لون زهر بيعطي أمل شوي لغدٍ أفضل 🌸🤷🏻‍♀️🤲🏻