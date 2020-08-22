بفستان من الجلد.. نادين نسيب نجيم تبهر متابعيها على إنستجرام
السبت 22/أغسطس/2020 - 11:29 ص
نادين نسيب نجيم
حرصت الفنانة نادين نسيب نجيم على مشاركة متابعيها جلسة تصوير جديدة عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت خلالها بإطلالة جذابة خطفت بها أنظار متابعيها. وعلقت نادين نسيب نجيم على صورتها ببعض الكلمات، وقالت: "ما قبل ٤ آب.. ما قبل الانفجار.. كنت عم صور حلقة برنامج على التلفزيون قلت بحط هل الصورة في لون زهر يعطي أمل شوي لغدٍ أفضل". وظهرت نادين نسيب نجيم وهي ترتدي فستان باللون الزهري من الجلد بقصة مختلفة من منطقة الصدر، وهو ما أبرز من رشاقتها. ورفعت نادين نسيب نجيم شعرها إلى الوراء بعمله ذيل حصان وقامت بتركه منسدلا على ظهرها بشكل انسيابي، وهو ما أبرز من تفاصيل إطلالتها. ولم تتكلف نادين نسيب نجيم بوضع المكياج ؛ حيث إنها اكتفت بإبراز جمال ملامحها الخلاب بالأي لاينر زوالماسكرا لتبرز من جمال عينيها، مع وضع اللون الروز كأحمر شفاه.
وأبرزت نادين نسيب نجيم إطلالتها بارتداء الإكسسوارات؛ حيث تزينت بـ اسوارة باللون الذهبي على يديها، مع قلادة ناعمة حول عنقها.
وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..