النائب محمد الكوراني: وقف إطلاق النار في ليبيا دليل على نجاح السياسة المصرية

رحب النائب محمد الكوراني، عضو مجلس النواب، بقرار وقف إطلاق النار فى ليبيا، من قبل مجلس النواب وحكومة الوفاق، مؤكدا أن هذه الخطوة تعد دليلا قاطعا على نجاح جهود السياسة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى حماية الأمن القومى.





وقال "الكورانى" فى بيان أصدره اليوم، إن وقف إطلاق النار يصب فى مصلحة الشعب الليبى الذى عانى خلال السنوات الماضية من نزيف الدماء على الأراضى الليبية، ودخول عناصر من المرتزقة البلاد لصالح دول لا تريد سوى نهب ثروات ليبيا والدخول بها فى نفق لا ينتهى من الفوضى وعدم الاستقرار.





وأشاد بالدور التاريخى والمحورى المصرى للحفاظ على سلامة الشعب الليبى وأراضيه وهو ما أعلنه صراحة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذى يدرك خطورة الوضع فى ليبيا، وتأثيره على المنطقة بأسرها خاصة من قبل بعض القوى التى داعبتها أوهام استعادة السيطرة القديمة على المنطقة.





وطالب النائب محمد الكورانى المجتمع الدولى بمساندة ودعم هذه الخطوة الايجابية وطرد جميع المليشيات والدواعش والارهابيين والمرتزقة الموالين للنظام الارهابى التركى من داخل الاراضى الليبية ، مناشدا القوى السياسية الشرعية والشعب الليبيى بدعم هذا القرار للحفاظ على وحدة وسلامة الاراضى الليبية وثروات الشعب الليبي الشقيق.





وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد رحب بالبيانات الصادرة عن المجلس الرئاسى ومجلس النواب فى ليبيا بوقف اطلاق النار ووقف العمليات العسكرية فى الأراضي الليبية وكتب الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك إلى:" ارحب بالبيانات الصادرة عن المجلس الرئاسى ومجلس النواب فى ليبيا بوقف اطلاق النار ووقف العمليات العسكرية فى كافة الأراضي الليبية باعتبار ذلك خطوة هامة على طريق تحقيق التسوية السياسية وطموحات الشعب الليبى فى استعادة الاستقرار والازدهار فى ليبيا وحفظ مقدرات شعبها.



