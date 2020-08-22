AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بالنيابة عنك ومن غير كلام.. اختراع ياباني يدهش العالم وبـ 40 دولار بس

السبت 22/أغسطس/2020 - 11:45 ص
كمامة ذكية
كمامة ذكية
Advertisements
فرح علاء الخولي
عرضت فضائية "يورو نيوز"، تقريرًا عن كمامة تتحدث وتترجم كلامك "بالنيابة عنك"، وهي من اختراع اليابانيين.

واخترعت شركة تكنولوجيات يابانية "كمامة ذكية" يمكن وصلها بالهاتف، بهدف مساعدة الناس على التواصل في زمن "كوفيد-19". 

والكمامة الذكية يمكنها ترجمة ما يقوله الشخص إلى تسع لغات بحسب الشركة المصنّعة.

وهذه سابقة، إذ لم يخترع أحد قبل اليابانيين كمّامة يمكن وصلها بهاتف منذ بدء انتشار الوباء في ديسمبر 2019.

وأطلقت شركة "دونات روبوتيكس" على الكمامة المختلفة اسم "سي فيس" وقد تساعد في التواصل بين الناس خصوصًا في ظل التباعد الاجتماعي المفروض في بلاد كثيرة حول العالم، كما أنها مميزة في سعرها الذي يصل إلى 40 دولارا فقط.

وتحوّل الكمامة ما يقوله المستخدم مباشرة إلى تطبيق خاص بها في هاتفك الذكي، الذي بدوره يذيع ما تقوله، ويمكن للتطبيق، كبرامج أخرى أصبحت معروفة اليوم، أن يترجم بطريقة فورية ما تقوله إلى لغات أخرى.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

من المخلفات.. مواطن يخترع "قبعة كورونا" للتباعد الاجتماعي.. فيديو

تقتل كورونا بحرارة الشحن.. إسرائيل تخترع كمامة جديدة تعقم نفسها كل 30 دقيقة

يترجم 8 لغات.. تفاصيل إطلاق اليابان قناعاً ذكياً مبهرًا.. شاهد

بمزايا خيالية.. ابتكار كمامة ذكية للوقاية من فيروس كورونا.. شاهد

فيديوجراف| تتصل بالمحمول.. اليابان تكتسح الأسواق بأحدث صيحات الكمامات

ترشيحاتنا

شياطين في ثوب أم وأب.. عذبا ابنهما حتى الموت لتبوله لا إراديًا

وقت صلاة الضحى.. الإفتاء تحدد متى يبدأ وينتهى

لن تصدق.. رئيس الهيئة: تحويل أتوبيس النقل العام للغاز الطبيعي يوفر 10 آلاف جنيه شهريا ..صور

ما حكم قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة؟

وجه نصيحة لإسقاط الأهلي.. عبد اللطيف الدوماني: الزمالك لن يخسر القمة ١٢٠

شغل سيد عبد الحفيظ.. ميدو: الأهلي سرب تشكيل القمة غلط

AdvertisementS

بعد شبهة تسمم واتهام بوتين.. طائرة إسعاف جوية تنقل زعيم المعارضة الروسية إلى ألمانيا | صور

بعد قرار فتح الحدائق والمتنزهات.. برلماني يحذر من خطورة الموجة الثانية المحتملة

دموع مؤمن زكريا على المسرح تغزو قلوب جماهير ونجوم الكرة المصرية.. صور وفيديو

دفاعات القوات الحكومية اليمنية تسقط طائرة حوثية مفخخة بصعدة

شغل سيد عبد الحفيظ.. ميدو: الأهلي سرب تشكيل القمة غلط

فى القمة ١٢٠.. اتحاد الكرة يكشف حقيقة عمل ممر شرفي للاعب الأهلي مؤمن زكريا

بعد تكليفات الرئيس.. الصحة تكشف تفاصيل علاج مريض السمنة المفرطة على نفقة الدولة

أسامة خليل: أحترم رغبة عدلي القيعي في الانسحاب من مناظرتي على قناة الأهلي

عيار 21 يسجل 854 جنيها للجرام.. أسعار الذهب بمستهل تعاملات السبت

بفستان مبهج.. زوجة حسين فهمي تخطف الأنظار في خطوبة ابنة مدحت العدل

أخبار الرياضة.. كواليس مشادة رمضان صبحي ونادر شوقي.. والأهلي يستفز الزمالك بسبب الأتوبيس

بتكلفة 4.7 مليار جنيه.. التفاصيل الكاملة لإنشاء محطة قطار بشتيل لخدمة أهالي الصعيد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول جنازة في البيت الأبيض منذ اغتيال كينيدي.. ترامب يشيع شقيقه روبرت إلى مثواه الأخير | صور

بملابس كاجوال.. أسما شريف منير تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

لن تصدق.. رئيس الهيئة: تحويل أتوبيس النقل العام للغاز الطبيعي يوفر 10 آلاف جنيه شهريا ..صور