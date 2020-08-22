بالنيابة عنك ومن غير كلام.. اختراع ياباني يدهش العالم وبـ 40 دولار بس

عرضت فضائية "يورو نيوز"، تقريرًا عن كمامة تتحدث وتترجم كلامك "بالنيابة عنك"، وهي من اختراع اليابانيين.





واخترعت شركة تكنولوجيات يابانية "كمامة ذكية" يمكن وصلها بالهاتف، بهدف مساعدة الناس على التواصل في زمن "كوفيد-19".





والكمامة الذكية يمكنها ترجمة ما يقوله الشخص إلى تسع لغات بحسب الشركة المصنّعة.





وهذه سابقة، إذ لم يخترع أحد قبل اليابانيين كمّامة يمكن وصلها بهاتف منذ بدء انتشار الوباء في ديسمبر 2019.





وأطلقت شركة "دونات روبوتيكس" على الكمامة المختلفة اسم "سي فيس" وقد تساعد في التواصل بين الناس خصوصًا في ظل التباعد الاجتماعي المفروض في بلاد كثيرة حول العالم، كما أنها مميزة في سعرها الذي يصل إلى 40 دولارا فقط.





وتحوّل الكمامة ما يقوله المستخدم مباشرة إلى تطبيق خاص بها في هاتفك الذكي، الذي بدوره يذيع ما تقوله، ويمكن للتطبيق، كبرامج أخرى أصبحت معروفة اليوم، أن يترجم بطريقة فورية ما تقوله إلى لغات أخرى.



