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فن

ملكة جمال العالم.. رانيا ملاح تشعل السوشيال ميديا بصورة لها.. شاهد

السبت 22/أغسطس/2020 - 11:40 ص
صدى البلد
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سيد احمد
نشرت الفنانة رانيا ملاح، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام" صورا جديدة لها. 


وعلقت رانيا ملاح على الصورة قائلة "Good morning". 

وحازت الصورة على إعجاب كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالآتى: قمر - ملكة جمال العالم - تجننى 



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يذكر أن آخر أعمال رانيا ملاح، هو مسلسل السرايا، بطولة مجدي كامل وسوسن بدر وأميرة فتحي ودنيا وتأليف أحمد صبحي، وإخراج عصام حلمي.

مسلسل السرايا تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول الطبقات الثرية ومشاكلها في المجتمع ومن تأليف أحمد صبحي وإخراج وائل فهمي عبد الحميد.

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Good morning 🧡

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