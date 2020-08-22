أحمد ناجي قمحة: ترحيب أطراف الأزمة الليبية بوقف إطلاق النار نجاح جديد للدولة المصرية.. فيديو

قال أحمد ناجى قمحة، رئيس تحرير مجلة السياسة العربية، إن الأوضاع فى ليبيا ترتبط بوجود صراعات فى الداخل إلى جانب صراعات القوى الخارجية وأطماعها.









وأكد ناجى قمحة، خلال لقاء عبر سكايب ببرنامج "صباحك مصرى" المذاع على فضائية "MBC مصر2"، قدرة الدولة المصرية على فرض إدارتها لحل الملف الليبي، مشيرًا إلى أن مصر أكدت أكثر من مرة أن الحل السياسي هو الحل الأمثل ويرضى جميع الأطراف، ولا سبيل للحل العسكرى إذا تطلب الأمر.









وأوضح أنه لابد من نزع أسلحة الميليشيات الإجرامية التى تم نقلها للداخل الليبي، ومنع أى نوع من أنواع التواجد داخل ليبيا فى محاولة للسيطرة على الداخل الليبي أو المساس بالداخل المصرى.









وتابع أن ترحيب أطراف الأزمة الليبية باتفاق وقف إطلاق النار نجاح جديد للدولة المصرية.