في عيد ميلاد حنان سليمان.. تعرف على عمرها الحقيقي

تحتفل اليوم السبت الفنانة حنان سليمان بعيد ميلادها الـ60، فهي ولدت في مثل هذا اليوم 22 أغسطس من عام 1960.





يذكر ان الفنانة حنان سليمان كانت بدايتها من خلال مسرحية "الجوكر" مع الفنان محمد صبحي، ثم اشتراكها مع وحش الشاشة فريد شوقي في فيلم "يارب ولد" عام 1984، ولاقت شهرة وانتشارا علي مستوى الاعمال الدرامية فلم تحظ بنفس القدر من الشهرة سينمائيا.





ومن اهم اعمالها "هبة رجل الغراب" و"ابن حلال" و"ابو ضحكة جنان" و"الادهم" و"لحظات حرجة" و"وعد البحر" و"تعالي نحلم ببكرة" و"الوتد" و"الضوء الشارد" و"المال والبنون" ورأفت الهجان (في الجزء الثاني والثالث) والمزلقان والناس في "كفر عسكر" والقضاء في الاسلام وحالة عشق ودلع بنات وعاد النهار.





ومن أعمالها لى الشاشة السينمائية "الطريق الي ايلات، وارض الاحلام، والهاربات، والجوع، وممنوع للطلبة، واثنان علي الطريق، والحب فوق هضبة الهرم.







