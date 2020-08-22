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سعره كما هو.. وزارة التموين: حملات يومية لمتابعة منظومة الخبز والالتزام بالمواصفات والجودة

السبت 22/أغسطس/2020 - 11:50 ص
الدكتور عبد النعيم
الدكتور عبد النعيم حامد، وكيل أول وزارة التموين
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هاجر إبراهيم
قال الدكتور عبد النعيم حامد، وكيل أول وزارة التموين، إن منظومة الخبز التي تطبقها وزارة التموين تعمل على توفير خبز مطابق للمواصفات للمواطن وزنه لا يقل عن 90 جراما ويمتاز بجودة عالية.


وأضاف "حامد"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن حملات وزارة التموين مستمرة على المخابز لتحقيق الانضباط في المنظومة، موضحا أنه فى حالة وجود أى مخالفات يتم ضبطها على الفور.


وأكد أن مفتشي وزارة التموين متواجدون على مدار الـ24 ساعة فى أكثر من مخبز، لافتا إلى أنه يجب ألا يقل وزن الرغيف عن 90 جراما، وأن يكون غير ملتصق الشطرين ولا يقل القطر الخاص به عن 22 سنتيمترا.


وأشار إلى أن سعر الرغيف للمستهلك لا يزيد على خمسة قروش، بينما دعم وزارة التموين للرغيف يصرف فارق التكلفة للمخبز، حيث يتكلف الرغيف الواحد أكثر من خمسين قرشا.


وأكد أنه تم توحيد جميع الأوزان فى حجم الرغيف بجميع المخابز فى مصر طبقا للقرارات الأخيرة، لافتا إلى أن سعره على بطاقة التموين كما هو لم يتغير.
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