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أخبار العالم

الصحة السعودية: المملكة لم تسجل بعد 60 يوما أي إصابة بـ فيروس MERS

السبت 22/أغسطس/2020 - 11:43 ص
السعودية
السعودية
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سمر صالح
قالت وزارة الصحة السعودية اليوم السبت إنه تم إكمال 60 يوما دون أن تسجل في المملكة أي حالة إصابة بفيروس كورونا الشرق الأوسط "MERS" المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية.

وجاء فى البيان أن متلازمة الشرق الأوسط التنفسية، مرض تنفسي فيروسي يتسبب به أحد فيروسات كورونا، حيث اكتشف في المملكة عام 2012، وينتقل أساسا من الحيوان إلى الإنسان، لكن يمكن أن ينتقل أيضا من شخص إلى آخر، وهو فيروس حيواني المصدر.

وتشير الدراسات العلمية إلى أن الأشخاص يصابون بالعدوى عن طريق مخالطة الجِمال، على نحو مباشر أو غير مباشر، حيث يتسبب بحالات عدوى وخيمة، يترتب عليها معدل وفيات مرتفع.

وتشمل أعراض المرض الشائعة، وفق وسائل إعلام، الإصابة بالحمى، الإصابة بالسعال، الإصابة بضيق التنفس، الالتهاب الرئوي في بعض الحالات، وفي حالات أخرى لم تقتصر أعراض متلازمة الشرق الأوسط التنفسية على أعراض الجهاز التنفسي فقط، بل امتد تأثيرها للجهاز الهضمي، فأصيب البعض بالإسهال، والغثيان، والقيء.

وينبغي الالتزام بالنظافة العامة، مثل غسل اليدين بانتظام قبل ملامسة الحيوانات وبعدها، وتجنب مخالطة الحيوانات المريضة، ولا بد من مراعاة الممارسات الخاصة بنظافة الأغذية، كما ينبغي أن يتجنب الناس شرب حليب الأبل أو تناول لحومها غير المطهية جيدا.
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