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أخبار البلد

نادى الصحفيين ينظم رحلة إلى شرم الشيخ

السبت 22/أغسطس/2020 - 11:47 ص
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم
أعلن نادي الصحفيين عن قيامه برحلات إلى منتجع مدينة هوليود بخليج نعمة بمدينة شرم الشيخ لمدة 4 أيام و3 ليالي بسعر 1650 جنيها للفرد الواحد.

وتتضمن الرحلات وجبات الإفطار، والغداء، العشاء، وحفلات يومية وألعاب وملاهي مجانية، وأكبر نفورة راقصة.

كما تتضمن الرحلات أيضا سياسة جديدة للأطفال، الطفل الأول مجانا حتى 12 سنة والثاني حتى 6 سنوات.

ومواعيد الأفواج: الأول  4 أيام و3 ليالي في أيام 22، و25، و28، و31 أغسطس الجاري، و3، و6، و9، و12، و15، و18 سبتمبر، والفوج الثاني 5 أيام و 4 ليالي، في أيام 25، 29، أغسطس والانتقالات بأحدث السيارات السياحية المكيفة، ويكون التجمع أمام مستشفى القبطي برمسيس.
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