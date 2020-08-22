نادى الصحفيين ينظم رحلة إلى شرم الشيخ

أعلن نادي الصحفيين عن قيامه برحلات إلى منتجع مدينة هوليود بخليج نعمة بمدينة شرم الشيخ لمدة 4 أيام و3 ليالي بسعر 1650 جنيها للفرد الواحد.





وتتضمن الرحلات وجبات الإفطار، والغداء، العشاء، وحفلات يومية وألعاب وملاهي مجانية، وأكبر نفورة راقصة.





كما تتضمن الرحلات أيضا سياسة جديدة للأطفال، الطفل الأول مجانا حتى 12 سنة والثاني حتى 6 سنوات.



